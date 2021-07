IL CHIELLO E’ BELLO PERCHE’ E’ VARIO: “SOTTO ESAME PORTAVO I LIBRI ANCHE IN RITIRO. MI SERVIVANO A STACCARE E A NON PENSARE ALLE PRESSIONI" – VITA, TROFEI E ESAMI DEL DOTTOR CHIELLINI: LA LAUREA IN ECONOMIA CON LODE. E POI IL BASKET, IL GORILLA E IL FRATELLO PROCURATORE… - LO SHOW AGLI EUROPEI: DALLO SCHIAFFETTO A JORDI ALBA ALLA TIRATA DI MAGLIA A SAKA FINO ALLA MALEDIZIONE LANCIATA SULL'ULTIMO RIGORE...

Michele Antonelli per gazzetta.it

murale chiellini saka

Una vita in bianconero e ricordi quasi sfumati. Classe ’84, Giorgio Chiellini esordisce in campionato il 12 settembre 2004 con la maglia della Fiorentina , nel match perso dalla Viola contro la Roma all’Olimpico (1-0). La lunga avventura con la Juventus inizia l’anno successivo, dopo la risoluzione della comproprietà con i toscani.

meme su chiellini

Difensore fisico (187 cm x 85 kg) e maestro in fase di marcatura e lettura del gioco avversario, è un’arma in più nelle palle inattive. Il 17 novembre 2004 la prima volta in Nazionale da subentrato, nell’amichevole contro la Finlandia. Le presenze in azzurro sono 112, con 8 gol . Quanto basta per mettere al braccio la fascia da capitano e sollevare al cielo la Coppa Henri Delaunay (questo il nome ufficiale del trofeo continentale, in onore del primo segretario generale dell'Uefa e promotore dell’edizione d’esordio della manifestazione).

giorgio chiellini

Gli idoli sportivi sono un paio di leggende, Paolo Maldini per il calcio e Kobe Bryant per il basket. Perché Chiellini è anche un grande appassionato di pallacanestro. Come raccontato in un’intervista del novembre 2014 ai canali ufficiali della Nazionale, da piccolo si appassionò al canestro grazie a un compagno di classe. Poi si iscrisse a una scuola calcio insieme a suo fratello, virando sul pallone.

chiellini

Calcolatrice alla mano e numeri nel sangue. Il difensore bianconero ha frequentato il Liceo Scientifico Federigo Enriques di Livorno, iscrivendosi in seguito all’Università di Torino. Ottenuta una prima laurea in Economia e Commercio (con una votazione di 109/110), nel 2017 si è specializzato con lode in Business Administration . "Lo studio mi ha aiutato in tutto, nella vita e anche nello sport" spiegò in un’intervista a FifPro. "Quando ero da solo o ero fidanzato mi allenavo la mattina, tornavo a casa, mi riposavo e poi studiavo un paio d'ore nel pomeriggio. Poi, eventualmente, sotto esame portavo i libri anche in ritiro. Mi servivano a staccare e a non pensare alle pressioni".

bonucci chiellini

Nato a Pisa, Chiellini è cresciuto con la sua famiglia a Livorno. Ha una sorella e due fratelli, tra cui il gemello Claudio (dirigente sportivo e suo procuratore). Sua moglie è Carolina Bonistalli, che ha sposato nel 2014 e con cui ha avuto due figlie, Nina e Olivia. Nel gennaio 2019 il capitano azzurro è stato ospite - con Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli - di Maria De Filippi a "C’è posta per te" . Il 2020 ha visto l’uscita di "Io, Giorgio" , l’autobiografia in cui il difensore ha raccontato la propria storia (con ricavato devoluto alla Onlus "Insuperabili", che promuove il calcio tra i disabili, di cui è testimonial).

chiellini 2

Dopo il trionfo di Wembley , il difensore ha pubblicato su Twitter un simpatico video in stile "Superquark" in cui viene paragonato a un gorilla, animale che da anni caratterizza le sue iconiche esultanze con pugni sul petto. Dallo "schiaffetto" a Jordi Alba alla tirata di maglia a Saka (che ha scatenato non poche polemiche tra i tifosi inglesi), passando per gli abbracci ai compagni di squadra e i riti scaramantici, il capitano azzurro è diventato un giocatore cult dell’Europeo, guadagnando la simpatia anche di tanti non juventini.

