CHRIS HORNER NON POTEVA ESSERE FATTO FUORI DALLA RED BULL PERCHÉ È A CONOSCENZA DI TROPPI SEGRETI TECNICI DEL TEAM CAMPIONE DEL MONDO – IL TEAM PRINCIPAL, SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI MOLESTIE, SA TUTTO E MOLTO DI PIÙ, SOPRATTUTTO SULLE DUE FACTORY DI MOTORI CHE RED BULL GESTISCE. MANDARLO VIA SAREBBE STATO RISCHIOSISSIMO PERCHE'…

Da ilnapolista.it

chris horner

Horner conosce troppi segreti, perciò la Red Bull lo ha scagionato dalle accuse di molestie. Lo scrive il quotidiano Libero.

Chris Horner, a suo tempo denunciato e messo sotto accusa da una dipendente per “comportamenti inappropriati”, è stato completamente scagionato.

Molti pensavano e speravano in un licenziamento in tronco del marito della ex Spice Girl Gery Halliwell, a partire dal collega in McLaren, Zak Brown, sino alla stessa Liberty Media. Nessuno aveva scommesso un penny su un esito favorevole a Horner ma la Red Bull l’ha assolto e ha ufficializzato il contrario la spiegazione di questo sorprendente finale di partita è un’altra, è politica al limite dello spionaggio industriale: Chris Horner non poteva essere fatto fuori dalla Red Bull semplicemente perché è a conoscenza di troppi segreti tecnici del team campione del mondo.

chris horner

Sa tutto e molto di più, soprattutto sulle due factory di motori che Red Bull gestisce per preparare gli attuali Honda e per costruire con Ford quello nuovo del 2026. Farlo andare via sarebbe stato rischiosissimo, Horner avrebbe potuto spifferare a chicchessia dati e segreti importanti e la fuga di notizie sarebbe stata deleteria per un team che domina grazie alla superiorità tecnologica evidenziata nelle ultime stagioni. A questa conclusione sono giunte anche le due fazioni che detengono le azioni del team: quella austriaca proprietaria del 49% e la thailandese che ha la maggioranza.

horner red bull

Il tempo aggiusterà tutto e, fra qualche gran premio o forse prima, questa storiaccia sarà dimenticata.

chris horner chris horner GERI HALLIWELL geri halliwell christian horner 1 chris horner GERI HALLIWELL