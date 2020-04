LA REQUISITORIA DI TRAVAGLIO CONTRO LA CONFERMA DI DESCALZI ALL'ENI - IL DIRETTORE DEL ''FATTO'' È SULLA LINEA DIBBA (O VICEVERSA): ''DESCALZI È IMPUTATO A MILANO; INDAGATO PER LE ACCUSE DEL SUO EX AVVOCATO ESTERNO PIERO AMARA, PER DOSSIERAGGIO E PEDINAMENTO DI ZINGALES, LITVACK, IL GIORNALISTA CLAUDIO GATTI (CHE INDAGAVA SU ENI) E I PM MILANESI; L'ENI È SOTTO INCHIESTA ANCHE PER CORRUZIONE IN CONGO; LA MOGLIE DI DESCALZI…''