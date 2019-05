CI MANCAVA SOLO QUESTA! - ROGER FEDERER SI RITIRA DAGLI INTERNAZIONALI DI ROMA PER UN INFORTUNIO ALLA GAMBA DESTRA (DOPO AVER GIOCATO IERI 2 PARTITE IN POCHE ORE) - INFURIANO LE POLEMICHE SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA CONDIZIONE DEI CAMPI (DI CUI SI SONO LAMENTATI DJOKOVIC E CECCHINATO) - PIOGGIA, CAOS BIGLIETTI, LE POLEMICHE DI FOGNINI E THIEM E ORA I RITIRI DI FEDERER E DELLA NUMERO 1 DEL TENNIS FEMMINILE NAOMI OSAKA. I COLPI DI SCENA AL FORO SONO ALL'ORDINE DEL GIORNO...

Francesco Persili per Dagospia

roger federer foto mezzelani gmt45

Ci mancava solo questa. Federer si ritira per un infortunio alla gamba destra (dopo aver giocato ieri 2 partite a distanza di poche ore). Infuriano le polemiche sull'organizzazione e sulla condizione dei campi di cui si sono lamentati Djokovic e Cecchinato. Pioggia, caos biglietti, le polemiche di Fognini e Thiem e ora i ritiri di Federer e della numero 1 del tennis femminile Naomi Osaka. I colpi di scena al Foro sono all'ordine del giorno.

"Sono molto dispiaciuto di non essere in grado di scendere in campo oggi - ha detto Federer - Non sono fisicamente al 100% e dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso che era meglio non giocare. Roma è sempre stata una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno"