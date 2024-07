CI SONO TROPPI CACIOTTARI A TRIGORIA! INVECE DI PENSARE AL MERCATO E ALLO STADIO, FRIEDKIN CONTINUA A FARE IL TAGLIATORE DI TESTE - SUL PASTICCIO DELLA TUTA COI COLORI DELLA LAZIO A PAGARE E’ MICHAEL WANDELL, RESPONSABILE MARKETING (IN QUESTI GIORNI IN VACANZA), GIÀ SOSPESO DALLE SUE FUNZIONI. IL CLUB GIALLOROSSO VALUTA I DANNI DI IMMAGINE - SUI SOCIAL ERA SCOPPIATA LA PROTESTA DEI TIFOSI DELLA ROMA PER LA TUTA CHE AVEVA UNA FASCIA CELESTE CHE RICORDAVA I COLORI SOCIALI DELLA LAZIO...

Stefano Carina per il Messaggero - Estratti

dan friedkin

Costa caro l'ardito accostamento cromatico sulla nuova tuta d'allenamento junior della Roma, messa in vendita dall'Adidas qualche giorno fa. Quel celeste - fatto passare inizialmente come verde acqua e giustificato con il richiamo al murale "antinquinamento" nel quartiere Ostiense creato dallo street artist Federico Massa - appena sotto una banda color panna (che ricorda inevitabilmente i colori della Lazio) ha provocato il ritiro del capo di abbigliamento dal mercato.

michael wandell

E non solo: la Roma ha anche avviato un procedimento disciplinare nei confronti del Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell, responsabile, tra l'altro, del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25 che è stato già sospeso dalle sue funzioni.

Decisiva la protesta dei tifosi. Inizialmente sui social, poi sfociata nelle radio locali fino ad una petizione sul sito change.org che in poche ore ha superato le quattromila adesioni: «Ciò che Adidas ha pubblicato in anteprima sul proprio official store è inaccettabile, calpesta storia, colori e tradizioni della nostra Roma. Chiediamo rispetto, chiediamo l'immediata rimozione e sostituzione di prodotti che nulla hanno a che fare con la nostra tradizione e che non ci rappresentano come tifosi della AS Roma», il testo dell'esposto.

FRIEDKIN

In un momento d'impasse del mercato e con la stagione che deve ancora iniziare, quello che poteva essere considerato un (clamoroso) errore di valutazione (e sottovalutazione), s'è così trasformato in poche ore in una macchia indelebile. I Friedkin non ci hanno pensato un attimo: ritiro dal mercato della tuta in accordo con il marchio sportivo e sospensione per Wendell che paga così per tutti (appare singolare infatti che nessuno, oltre a lui, abbia visto in anteprima l'accostamento cromatico incriminato).

La società ora si riserva qualsiasi decisione nei confronti dell'ormai ex responsabile commerciale del club, ivi inclusa l'assunzione di provvedimenti relativi a condotte improprie a lui contestate. Tradotto: non è escluso l'allontanamento per giusta causa.

TUTA ADIDAS DELLA ROMA CON IL COLORE AZZURRO TUTA ADIDAS DELLA ROMA CON IL COLORE AZZURRO TUTA ADIDAS DELLA ROMA CON IL COLORE AZZURRO

(...)