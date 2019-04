CI VEDIAMO DOPING: LA STORIA DELLA INCREDIBILE FUGA DELLA MARATONETA CLÉMENCE CALVIN NEL SUK MAROCCHINO DI MARRAKECH: EVITATI "DI FORZA" GLI ESAMI ANTIDOPING – DA ANNI L’ATLETA SCHIVA I CONTROLLI DELLA FEDERAZIONE FRANCESE: OGNI TENTATIVO DI INCASTRARLA CON UN TEST A SORPRESA FALLISCE – ORA RISCHIA 4 ANNI DI SQUALIFICA

Marco Bonarrigo per il Corriere della Sera

Da 007 a Indiana Jones, l' inseguimento a perdifiato per i vicoli di Marrakech (sicari alle calcagna, banchi della frutta rovesciati, vie di fuga improvvisate attraverso negozi di tappeti) è un classico dei film d' azione.

Ma lo scorso 27 marzo nella città marocchina succede qualcosa che va oltre l' immaginazione di Ian Fleming e Steven Spielberg. Tre tipi sospetti (due uomini, una donna) circondano minacciosi Samir Dhamani, sua moglie Clémence e il figlioletto Zakaria, cittadini francesi. Uno dei tre impugna una telecamera, l' altro un foglio di carta e una penna. Samir reagisce bloccando il più anziano contro un muro, strattonando l' altro e aprendo una via di fuga alla moglie che si dilegua in un battibaleno. Rapimento fallito? Aggressione a scopo di rapina?

No, controllo antidoping mancato. La donna in fuga, Clémence Calvin, nata 28 anni fa a Vichy, è tra le poche maratonete al mondo a contrastare il dominio delle africane. Argento agli europei nel 2014 sui 10 mila metri, si è ripetuta sui 42 chilometri nel 2018 a Berlino facendo impazzire i francesi. Donna, vincente, mamma da appena un anno. Quali migliori ingredienti per una storia sportiva? Il pubblico però non sa è che la Calvin è da anni la bestia nera della Afld, l' agenzia antidoping francese.

I dati del suo passaporto biologico «ballano» in modo sospetto ma ogni tentativo di incastrarla con un controllo a sorpresa fallisce: Clémence sfrutta abilmente i tre «no show» concessi dal regolamento senza incorrere in penalità e trascorre (come tanti atleti europei) lunghi periodi di allenamento in Africa - assieme al marito Samir, mezzofondista dalle prestazioni in crescita mirabolante - tornando in Francia un attimo prima delle gare e ripartendo poche ore dopo. Né l' agenzia antidoping mondiale né la federazione internazionale di atletica sembrano avere denaro o voglia di andare a vedere cosa succede tra Marocco, Algeria, Namibia, Kenya e Sudafrica.

Quello che i coniugi Dhamani non hanno calcolato è un nuovo comma dell' ordinanza firmata dal presidente Macron un mese fa che aggiorna la legge antidoping francese autorizzando (unica al mondo) gli ispettori antidoping a operare anche all' estero. E così a metà marzo, con un volo da Parigi a Rabat, sulle tracce della maratoneta si lanciano due ispettori e addirittura il direttore dell' agenzia, Damien Ressiot, tra le menti più abili dell' antidoping internazionale. I tre scoprono che all' indirizzo indicato dall' atleta sul sistema di localizzazione per i controlli (sulle montagne di Ifrane) la Calvin è una perfetta sconosciuta ma tramite i servizi d' intelligence la individuano e bloccano al mercato di Marrakech, formalizzandole l' esame antidoping prima che lei si dia alla fuga in modo da far scattare il «mancato controllo» che per la legge sportiva equivale a una positività.

Clémence Calvin è tuttora irreperibile. Il suo avvocato, Arnaud Péricard, parla di «colossale equivoco» e giura che Clémence domenica prossima sarà alla partenza (come grande favorita) della Maratona di Parigi. L' Afld è invece certa di sospenderla entro un paio di giorni e portarla in giudizio chiedendo il massimo della pena: quattro anni di squalifica. Il marito, oltre alla squalifica per favoreggiamento, rischia fino a un anno di carcere per aggressione e ostruzione alla giustizia. L' atletica francese (che in Marocco ha un centro di allenamento ) qualche domanda sui viaggi dei suoi atleti se la sta facendo.

