22 dic 2021 15:22

CI VOLEVA SZCZESNY PER DIRE LA VERITÀ SUL GIOCO DELLA JUVE - "ABBIAMO SEMPRE LA PUZZA SOTTO IL NASO", HA AMMESSO IL PORTIERE BIANCONERO DOPO LA VITTORIA COL CAGLIARI, IN BILICO QUASI FINO ALLA FINE: "OGNI TANTO SULL'1-0 CI TROVIAMO TROPPO BASSI, MAGARI PERCHÉ CI SENTIAMO UN PO' COMODI E NON VA BENE. NON MI PIACE. È SUCCESSO TANTE VOLTE, ANCHE A VENEZIA. OGGI CI È ANDATA BENE, LÀ ABBIAMO PRESO GOL"