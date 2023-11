CIAO, SONO BELLA FICHERA! LA MOGLIE DEL CAPITANO DELL’ITALTENNIS FILIPPO VOLANDRI E’ UNA VECCHIA CONOSCENZA DELLA TV: SI CHIAMA FRANCESCA FICHERA. E’ STATA PROFESSORESSA DE "L'EREDITÀ" CON FRIZZI E CONTI FINO AL 2016 QUANDO E’ RIMASTA INCINTA ED E’ USCITA DAL CAST - OGGI SI DEDICA AL FITNESS (“MI ALLENO CINQUE GIORNI SU SETTE PERCHÉ NON SO STARE FERMA”) DIVENTANDO INFLUENCER, MA A MODO SUO. “MI STO IMPEGNANDO PER TRASFORMARE QUESTA PASSIONE NEL MIO LAVORO…”

Ex tennista di rango anche se non paragonabile, come risultati, a Jannik Sinner, il capitano dell’Italtennis Filippo Volandri oggi ricopre un ruolo delicato e istituzionale che lo pone sotto i riflettori forse addirittura più di prima. Ha costruito una famiglia perfetta, ideale che gli regala grande sostegno e amore con Francesca Fichera, ex Professoressa de L’Eredità che ha ricoperto questo ruolo televisivo per quasi sette anni per poi dedicarsi ad altre attività, una volta deciso il suo percorso.

Allora fu la gravidanza a decretare la sua uscita dal cast, ma poi è stata una volontà, una scelta di intraprendere un percorso differente.

”Il segreto per andare avanti è iniziare”, si legge nella sua bio sull’account Instagram in cui posta immagini e video della sua nuova attività professionale e legate alla sua famiglia.

Chi è Francesca Fichera

Nata il 23 gennaio 1989 a Roma, Chicca Fichera fin da piccola manifesta una grande passione per lo sport: il suo primo incontro in una palestra con la ginnastica artistica è una autentica folgorazione. Per anni, la futura protagonista di uno dei format più longevi della televisione pubblica si misura con la disciplina, la fatica e il rigore che impone praticare uno sport a livello agonistico.

Quella passione che la porta in palestra da bambina non l’ha mai abbandonata e, anzi, la accompagna anche in un presente da costruire dopo la decisione di rivedere la sua carriera televisiva. Francesca Fichera incomincia a lavorare prima come modella, conquistando progressivamente sempre maggiore visibilità fino a firmare contratti con importanti brand. Poi inizia provini e partecipazioni a programmi: è la televisione, insomma, che le dona una popolarità inaspettata, quasi.

Il suo ruolo a L’Eredità con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi

Francesca, infatti, riesce a diventare una delle professoresse de L’Eredità che, quando supera i provini e centra questo importante obiettivo, è il preserale più noto della Rai e della tv generalista italiana. Al fianco di Carlo Conti prima e dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, Fichera diventa un volto familiare per i telespettatori che imparano ad apprezzare il ruolo e la figura di questa giovane protagonista della scena e di quel programma.

Francesca rimane fino al 2016, quando prende una decisione e la sua carriera va incontro a un cambiamento: sono già sei anni circa che frequenta Filippo Volandri e il loro rapporto muta. Nel 2017 nasce la loro prima figlia Emma, nel 2019 il secondogenito Edoardo e la coppia formalizza la proprio unione in un matrimonio che sembra perfetto.

Intanto Francesca Fichera si dedica al fitness, compatibilmente con ritmi e lavori diversi: si dedica sempre di più si social media, diventa influencer ma a modo suo. “Mi sto impegnando per trasformare questa passione nel mio lavoro”.

La passione per il fitness

Fichera, sui suoi social, in particolare Instagram, racconta spesso della sua passione per l’allenamento e una vita sana. Non è strategia: “Assolutamente no – spiega – io mi alleno cinque giorni su sette perché non so stare ferma e perché mi piace mangiare”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport.

Ora le sue ambizioni sono lontane o almeno non esclusivamente mirate a una realizzazione di obiettivi televisivi. E i progetti, legati al mondo dello sport e del fitness in particolare, potrebbero riservare delle novità inaspettate.

