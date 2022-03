CICCIO, A SCHIFIU FINI’ - “SONO STATO SCARTATO DA CICCIO GRAZIANI PER IL REALITY CAMPIONI. IL PROVINO ERA UN CIRCO” – CICCIO CAPUTO: "LE PORTE IN FACCIA COMINCIAVANO AD ESSERE TANTE E ALLA FINE DECISI DI TENTARE ANCHE QUESTA STRADA. TI CHIEDEVANO DI FARE PALLEGGI, TIRI IN PORTA. C’ERA CICCIO GRAZIANI CHE URLAVA A TUTTI, POI QUANDO È ARRIVATO IL MIO TURNO…"

Da labaroviola.com

ciccio caputo

Ciccio Caputo ha parlato a Cronache di Spogliatoio raccontando che ha provato ad entrare a far parte della trasmissione di Italia Uno Campioni, con Ciccio Graziani, che giocava il campionato di eccellenza con l’obiettivo di proporre giocatori anche alle grandi del campionato

“Ho fatto un provino per Campioni ma non mi hanno mai richiamato. Un giorno chiama il mio migliore amico Nicola e mi dice ‘Ciccio, ti ho iscritto al provino di Campioni, andiamo insieme a Cava dei Tirreni. Le hai provate tutte, prova anche questa’. Io ero super contrario, preferivo restare in eccellenza ad Altamura piuttosto che fare Campioni. Le porte in faccia però cominciavano ad essere tante e alla fine decisi di tentare anche questa strada. Arriviamo là e c’era la tribuna dello stadio piena di ragazzi. Saremo stati in 200. In campo c’erano ostacoli ovunque, percorsi strani.

CICCIO GRAZIANI

Ti chiedevano di fare palleggi, tiri in porta, sembrava il circo. C’era Ciccio Graziani che urlava a tutti, poi Magrini accanto a lui. Quando è arrivato il mio turno ho fatto il percorso: slalom, palleggi, tiro in porta e poi mi hanno detto di andare. In uno stand a bordo campo mi hanno fatto l’intervista. Mi dicono “Se sarai preso ti chiameremo noi”. Non ho ho ricevuto nessuna telefonata ovviamente. A ripensarci oggi mi viene un sorriso gigante, se mi guardo indietro mi rendo conto che lo ho provate davvero tutte”

GRAZIANI francesco caputo