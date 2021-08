CLAMOROSO AL FRIULI: L’UDINESE RIMONTA DUE GOL ALLA JUVE (GRAZIE AGLI ERRORI DI SZCZESNY), MISTERO RONALDO: PARTE DALLA PANCHINA (COME PURE CHIESA). SAREBBE STATO IL PORTOGHESE A CHIEDERE DI RESTARE FUORI. NEDVED METTE A TACERE LE VOCI DI MERCATO: “SCELTA CONDIVISA CON ALLEGRI. RONALDO RESTERÀ ALLA JUVE" – IN PIENO RECUPERO ANNULLATO DAL VAR PER FUORIGIOCO IL GOL DI CR7...

Inzia con un clamoroso pareggio la seconda esperienza di Max Allegri sulla panchina della Juventus. I bianconeri, con CR7 e Chiesa inizialmente in panchina, sbattono contro l'Udinese alla Dacia Arena nonostante il 2-0 a fine primo tempo siglato Dybala (3') e Cuadrado (23'). Protagonista in negativo è Szczesny, che prima causa il rigore dell'1-2 firmato Pereyra (51'), poi pasticcia regalando a Deulofeu il 2-2 finale (83').

"Ronaldo? Un valore aggiunto per la Juve. Il suo futuro? A me ha detto che resta": queste le ultime dichiarazioni di Allegri riguardo al fuoriclasse portoghese, che però tutti prevedevano in campo nell'esordio stagionale dei bianconeri in campionato, a Udine. E invece no: CR7 inizia la nuova stagione in panchina, per scelta tecnica, sostituito da Morata in un 4-4-2 in cui anche Chiesa rimane fuori. Il portoghese entrerà in campo al 15' della ripresa, al posto di Morata, mentre l'azzurro rileverà Cuadrado al 74'.

Una situazione, quella iniziale, che lascia aperte tutte le porte, compresa quella che lascia intravedere una cessione del campione portoghese, che nei giorni scorsi, nell'infuriare delle voci, ha solo chiesto silenzio e rispetto, ma non ha personalmente confermato la sua permanenza in bianconero, nell'ultimo anno di contratto che lo lega alla squadra torinese. Anzi, dato per certo che il portoghese non abbia alcun problema fisico, pare che sia stato lui stesso a chiedere di restare fuori. Se così fosse per CR7 si profila l'apertura di nuovi sviluppi di mercato. Pavel Nedved però, prima del fischio d'inizio del match, smentisce categoricamente questa versione.

"È normale che a inizio stagione la condizione non sia al top - ha aggiunto Nedved -. È un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d'Europa, è in panchina. Allegri sta mettendo in campo la squadra migliore". Alla domanda se conferma le rassicurazioni del tecnico riguardo al futuro di CR7, Nedved ha rassicurato i tifosi: "Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente sì".

