CLARENCE SEEDORF DIVENTA MUSULMANO - CAPACE DI PARLARE SEI LINGUE, VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE CON TRE CLUB DIVERSI (AJAX, REAL E MILAN, DUE VOLTE), L’OLANDESE, CRESCIUTO CRISTIANO, SI CONVERTE ALL'ISLAM PER AMORE DELLA COMPAGNA SOPHIA MAKRAMATI, CONOSCIUTA DOPO LA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE BRASILIANA LUVIANA CON CUI HA AVUTO QUATTRO FIGLI. SOPHIA, CHE SI DEFINISCE FILANTROPA, È INFLUENCER E AMBASSADOR DI MARCHI IMPORTANTI NEL MONDO ARABO…

Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

«Sono felice di unirmi ai fratelli e alle sorelle di tutto il mondo, soprattutto alla mia adorabile Sophia che mi ha introdotto al significato dell'Islam». Continuerà a chiamarsi Clarence Clyde Seedorf il cittadino del mondo nato in Suriname e cresciuto cristiano in Olanda dal padre ex calciatore che su Instagram in poche righe annuncia l'abbattimento dell'ennesimo muro: «Entro nella famiglia musulmana».

Capace di parlare sei lingue, vincere la Champions League con tre club diversi (Ajax, Real Madrid e Milan, due volte), trasportare le sue straordinarie doti da centrocampista dall'Europa al Sudamerica (ha chiuso la carriera al Botafogo, in Brasile) e appendere in tutta fretta le scarpette al chiodo per rimpiazzare Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera (corre il gennaio 2014, il Milan langue all'undicesimo posto della classifica di Serie A, Balotelli a Verona gli regala la prima vittoria da tecnico: durerà poco, fino a giugno di quell'anno, quando a Milanello sbarca Pippo Inzaghi),

Seedorf fa l'ennesima giravolta e si converte all'Islam per amore della compagna Sophia Makramati, conosciuta dopo la separazione dalla moglie brasiliana Luviana con cui ha avuto quattro figli, secondo fonti arabe sposata in seconde nozze da due anni, natali canadesi ma casa e business negli Emirati, ad Abu Dhabi.

Ed è da lì, buen retiro dopo aver allenato in Cina (Shenzhen), Spagna (Deportivo) e Africa (Nazionale del Camerun, avventura breve: licenziamento in seguito all'eliminazione con la Nigeria nella Coppa d'Africa 2019), che Clarence Seedorf intende osservare i precetti della nuova religione, accolto da Sophia: «Orgogliosa e felice di essere parte di questo speciale e bellissimo momento del mio amore. Benvenuto e che tu possa continuare ad essere benedetto e ispirare il mondo».

Sophia, che si definisce filantropa, è influencer e ambassador di marchi importanti nel mondo arabo, migliore pierre del marito: «I confini geografici non esistono, Clarence è un uomo meraviglioso che ha realizzato i suoi sogni senza curarsi di limiti e convenzioni. Negli Emirati creiamo il nostro futuro».

