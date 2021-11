COLPI MANCINI – PER LA GARA SPAREGGIO CON LA SVIZZERA IL MANCIO CONVOCA 28 CALCIATORI: TORNA TONALI E PRIMA CHIAMATA PER POBEGA. IN AZZURRO SI RIVEDONO ANCHE I GIALLOROSSI MANCINI E ZANIOLO - LA NAZIONALE SI FERMERÀ NELLA CAPITALE DOPO LA PARTITA CON LA SVIZZERA PER TRASFERIRSI DOMENICA 14 NOVEMBRE A BELFAST, DOVE IL GIORNO SEGUENTE È IN PROGRAMMA L'ULTIMA GARA DEL GIRONE…

Il ct azzurro Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Sono 28 i calciatori chiamati dal Ct per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord, in programma rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al 'National Football Stadium at Windsor Park' di Belfast. Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Torino Tommaso Pobega, mentre torna a distanza di un anno dall'ultima convocazione Sandro Tonali.

Saranno 180 minuti decisivi per la qualificazione alla Coppa del Mondo e il match tra Italia e Svizzera, appaiate a quota 14 punti al comando del Gruppo C, rappresenta un vero e proprio spareggio per il primo posto del girone che vale l'accesso diretto a Qatar 2022. Servirà dunque una grande prova dei Campioni d'Europa e tutto il sostegno dei tifosi, che riempiranno l'Olimpico per un'altra 'Notte Magica' dopo quelle vissute a Euro 2020.

Gli azzurri si raduneranno domenica sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano e raggiungeranno Roma mercoledì 10 novembre, quando è prevista la visita all'Ospedale Pediatrico 'Bambino Gesù'. La Nazionale si fermerà nella Capitale dopo la gara con la Svizzera per trasferirsi domenica 14 novembre a Belfast, dove il giorno seguente è in programma l'ultima gara del girone con l'Irlanda del Nord.

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

