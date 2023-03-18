COLPO DI SCENA NELLE QUALIFICHE DEL GP D’ARABIA: LA RED BULL DI VERSTAPPEN È STATA COSTRETTA AL RITIRO PER PROBLEMI ALL'ALBERO DI TRASMISSIONE: IL CAMPIONE IN CARICA PARTIRÀ CON IL 15ESIMO POSTO IN GRIGLIA - PEREZ IN POLE DAVANTI A UNO SCATENATO ALONSO E A RUSSELL. SAINZ IN SECONDA FILA. LECLERC, CHE HA CHIUSO LE QUALIFICHE AL SECONDO POSTO, PARTIRA' 12ESIMO DOPO LA PENALITA'...

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Da sport.sky.it

verstappen qualifiche gp arabia saudita verstappen qualifiche gp arabia saudita

Un incredibile colpo di scena nel finale del Q2 a Jeddah, la Red Bull RB19 di Verstappen è stata costretta al ritiro, con il campione in carica che partirà con il 15esimo posto in griglia.

 

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LE GRANDI DOMANDE: CHIARA FERRAGNI HA IL CULO PHOTOSHOPPATO? A “BENEDETTA PRIMAVERA” AMANDA LEAR AL VELENO CONTRO ALBA PARIETTI (“COME VALLETTA ERA NEGATA”) E SIMONA VENTURA (“CON I SOLDI SI È FATTA LA PRIMA RINOPLASTICA”) - FEDERICA PANICUCCI VIA DA "MATTINO CINQUE"? – DAL MORO SQUALIFICATO DAL "GF VIP" PER AVER PRESO PER IL COLLO ORIANA MARZOLI CHE FRIGNA: “STO DI MERDA” – LA “PORCATA” DI ANTONELLA FIORDELISI - L’EX GIEFFINO ANTONINO SPINALBESE PIZZICATO IN AUTO CON L’EX MISS ITALIA CAROLINA STRAMARE- E MORGAN… - VIDEO

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ALTRO CHE ELLY: LA SINISTRA RIPARTA DA…FRANCESCA PASCALE! – L’EX BADANTE DI BERLUSCONI SI PRENDE LA PIAZZA DELLA MANIFESTAZIONE ARCOBALENO DI MILANO E AFFRONTA A BRUTTO MUSO IL GIORNALISTA PIERO RICCA, CHE LE HA CHIESTO SE FOSSE GIÀ LESBICA QUANDO STAVA CON IL CAV -  LA “MOGLIE” DI PAOLA TURCI SI È INCAZZATA, AVVICINANDOSI PERICOLOSAMENTE, E QUANDO RICCA LE HA CONTESTATO IL “LECCA LECCA” A NAPOLI, NON CI HA VISTO PIÙ: “NON SI RIVOLGA A ME CON QUESTO ATTEGGIAMENTO MASCHILISTA E PERVERSO. IL SUO ALITO GIÀ DICE TUTTO" - L'ELOGIO DI SCHLEIN E L'ATTACCO A SALVINI: "È OMOFOBO, HANNO SECCATO CON QUESTO ODIO" -  VIDEO STRACULTISSIMO

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CAFONALINO - ALLA BASILICA DI SANT’ANASTASIA A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PADRE ENZO FORTUNATO, VA IN SCENA IL “PROCESSO A PAPA FRANCESCO”, CON IL DIRETTORE DEL “CORRIERE”, LUCIANO FONTANA, E QUELLO DI “AVVENIRE”, ANDREA TARQUINIO, LUCIA ANNUNZIATA E ANDREA RICCARDI – IN PLATEA SFILANO L'AD DI ENEL STARACE, IL CARDINALE BASSETTI, L'AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA, IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA, MICHELANGELO PISTOLETTO, DOMENICO DE MASI – SPECIAL GUEST PAOLO FRESU CON LA SUA TROMBA –  VIDEO + FOTO BY DI BACCO  

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