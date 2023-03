“IN QUESTO SPORT LA MAGGIOR PARTE DEI FAN SONO IDIOTI OMOFOBI” – IL LOTTATORE 25ENNE JEFF MOLINA È STATO COSTRETTO A FARE COMING OUT, RENDENDO PUBBLICA LA SUA BISESSUALITÀ, DOPO CHE È CIRCOLATO ONLINE UN VIDEO IN CUI FACEVA SESSO CON UN UOMO: “VOLEVO ESSERE CONOSCIUTO PER LE MIE CAPACITÀ E NON PER ‘IL LOTTATORE BISEX’ CHE SICURAMENTE VERRÀ TRADOTTO PER SEMPRE CON…”