Da sport.sky.it
verstappen qualifiche gp arabia saudita
Un incredibile colpo di scena nel finale del Q2 a Jeddah, la Red Bull RB19 di Verstappen è stata costretta al ritiro, con il campione in carica che partirà con il 15esimo posto in griglia.
COLPO DI SCENA NELLE QUALIFICHE DEL GP D’ARABIA: LA RED BULL DI VERSTAPPEN È STATA COSTRETTA AL RITIRO PER PROBLEMI ALL'ALBERO DI TRASMISSIONE: IL CAMPIONE IN CARICA PARTIRÀ CON IL 15ESIMO POSTO IN GRIGLIA - PEREZ IN POLE DAVANTI A UNO SCATENATO ALONSO E A RUSSELL. SAINZ IN SECONDA FILA. LECLERC, CHE HA CHIUSO LE QUALIFICHE AL SECONDO POSTO, PARTIRA' 12ESIMO DOPO LA PENALITA'...-
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verstappen qualifiche gp arabia saudita
Un incredibile colpo di scena nel finale del Q2 a Jeddah, la Red Bull RB19 di Verstappen è stata costretta al ritiro, con il campione in carica che partirà con il 15esimo posto in griglia.
LE GRANDI DOMANDE: CHIARA FERRAGNI HA IL CULO PHOTOSHOPPATO? A “BENEDETTA PRIMAVERA” AMANDA LEAR AL VELENO CONTRO ALBA PARIETTI (“COME VALLETTA ERA NEGATA”) E SIMONA VENTURA (“CON I SOLDI SI È FATTA LA PRIMA RINOPLASTICA”) - FEDERICA PANICUCCI VIA DA "MATTINO CINQUE"? – DAL MORO SQUALIFICATO DAL "GF VIP" PER AVER PRESO PER IL COLLO ORIANA MARZOLI CHE FRIGNA: “STO DI MERDA” – LA “PORCATA” DI ANTONELLA FIORDELISI - L’EX GIEFFINO ANTONINO SPINALBESE PIZZICATO IN AUTO CON L’EX MISS ITALIA CAROLINA STRAMARE- E MORGAN… - VIDEO
ALTRO CHE ELLY: LA SINISTRA RIPARTA DA…FRANCESCA PASCALE! – L’EX BADANTE DI BERLUSCONI SI PRENDE LA PIAZZA DELLA MANIFESTAZIONE ARCOBALENO DI MILANO E AFFRONTA A BRUTTO MUSO IL GIORNALISTA PIERO RICCA, CHE LE HA CHIESTO SE FOSSE GIÀ LESBICA QUANDO STAVA CON IL CAV - LA “MOGLIE” DI PAOLA TURCI SI È INCAZZATA, AVVICINANDOSI PERICOLOSAMENTE, E QUANDO RICCA LE HA CONTESTATO IL “LECCA LECCA” A NAPOLI, NON CI HA VISTO PIÙ: “NON SI RIVOLGA A ME CON QUESTO ATTEGGIAMENTO MASCHILISTA E PERVERSO. IL SUO ALITO GIÀ DICE TUTTO" - L'ELOGIO DI SCHLEIN E L'ATTACCO A SALVINI: "È OMOFOBO, HANNO SECCATO CON QUESTO ODIO" - VIDEO STRACULTISSIMO
TRA LE MACERIE DI CREDIT SUISSE SI INTRAVEDE BLACKROCK – LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DEL MONDO STA LAVORANDO A UN’OFFERTA PER PAPPARSI L’ISTITUTO ELVETICO, CHE RISCHIA IL CRAC. L’ALTERNATIVA, AL MOMENTO, È L’ACQUISIZIONE DA PARTE DELL’ALTRO COLOSSO SVIZZERI, UBS, MA CI SONO PROBLEMI DI ANTITRUST E I VERTICI DELLE DUE BANCHE SONO CONTRARI
UNA DALLE CHIAPPE LABORIOSE - SI CHIAMA NICOLE DOSHI, HA 27 ANNI, È CINESE E AMERICANA D’ADOZIONE - NATA A WUHAN, NEL 2018 SI E’ TRASFERITA IN UNA CITTADINA DEL NEBRASKA PER STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ - FIGLI GLI STUDI, È SCAPPATA A NEW YORK DOVE HA LAVORATO COME AGENTE IMMOBILIARE - BARBARA COSTA: "HA FATTO LA MASSAGGIATRICE, È PASSATA A ONLYFANS (DA CUI È STATA BANNATA) E INFINE È APPRODATA AL PORNO, DOVE È DIVENTATA LA REGINA DEL GENERE ANAL"
“IN QUESTO SPORT LA MAGGIOR PARTE DEI FAN SONO IDIOTI OMOFOBI” – IL LOTTATORE 25ENNE JEFF MOLINA È STATO COSTRETTO A FARE COMING OUT, RENDENDO PUBBLICA LA SUA BISESSUALITÀ, DOPO CHE È CIRCOLATO ONLINE UN VIDEO IN CUI FACEVA SESSO CON UN UOMO: “VOLEVO ESSERE CONOSCIUTO PER LE MIE CAPACITÀ E NON PER ‘IL LOTTATORE BISEX’ CHE SICURAMENTE VERRÀ TRADOTTO PER SEMPRE CON…”
CAFONALINO - ALLA BASILICA DI SANT’ANASTASIA A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PADRE ENZO FORTUNATO, VA IN SCENA IL “PROCESSO A PAPA FRANCESCO”, CON IL DIRETTORE DEL “CORRIERE”, LUCIANO FONTANA, E QUELLO DI “AVVENIRE”, ANDREA TARQUINIO, LUCIA ANNUNZIATA E ANDREA RICCARDI – IN PLATEA SFILANO L'AD DI ENEL STARACE, IL CARDINALE BASSETTI, L'AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA, IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA, MICHELANGELO PISTOLETTO, DOMENICO DE MASI – SPECIAL GUEST PAOLO FRESU CON LA SUA TROMBA – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
IL SESSO ANALE È TUTTA UNA QUESTIONE DI TOCCO – ECCO LE TRE TECNICHE DI STIMOLAZIONE PREFERITE DALLE DONNE PER MASSIMIZZARE IL PIACERE – PERCHÉ NON SEMPRE SERVE ARRIVARE FINO IN FONDO PER GODERE – L'ANAL SHALLOWING, L'ANAL SURFACING E L'ANAL PAIRING SONO STATE INDIVIDUATE E DESCRITTE IN MANIERA DETTAGLIATA DA UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI CHE HANNO ABBATTUTO GLI ULTIMI TABU' SULL'IMPORTANZA DEL CULO NEL SESSO