24 giu 2022 13:36

COME E' CHE DICONO ALLENATORI E GIOCATORI SENZA FANTASIA? TANTO PRIMA O POI SI DEVONO AFFRONTARE TUTTE! - È USCITO IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2022/23, ANCORA UNA VOLTA CON GIRONI "ASIMMETRICI": IL MILAN RIPARTE DALL'UDINESE, INTER A LECCE PRIMA DI FERRAGOSTO (AUGURI PER IL CALDO), JUVE IN CASA COL SASSUOLO (BERARDI DA CHE PARTE GIOCHERÀ?) - I DERBY DI MILANO ALLA QUINTA E ALLA 21ESIMA GIORNATA, IL DERBY D'ITALIA TRA JUVE E INTER IL 6 NOVEMBRE E IL 19 MARZO, LAZIO-ROMA IL 6 NOVEMBRE E IL 19 MARZO - IL 28 MAGGIO 2023 JUVENTUS-MILAN, NEL VENTENNALE DELLA FINALE DI MANCHESTER…