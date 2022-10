21 ott 2022 17:50

B COME BERLINO! IL CAPITANO DELLA NAZIONALE CAMPIONE DEL MONDO 2006 FABIO CANNAVARO A BENEVENTO, IN SERIE B, STA SPERIMENTANDO QUANTO E’ LA DURA VITA DELL’ALLENATORE IN ITALIA. IN TRE PARTITE HA RACCOLTO DUE PAREGGI E UNA SCONFITTA. SI SONO SCATENATE CRITICHE E POLEMICHE – “NON CONOSCO LA B? L’HO GIOCATA ANCHE IN CINA. E A CHI PENSA CHE NON CONOSCA GIOCATORI E SQUADRE AVVERSARIE, RISPONDO CHE…”