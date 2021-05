COME CAMBIANO I MATRIMONI AL TEMPO DEL COVID - LAURA BOSETTI TONATTO, IL “NASO” ITALIANO CHE HA CREATO I PROFUMI DI SCEICCHE E REGINE (ELISABETTA COMPRESA), CONVOLA A NOZZE CON IL GIORNALISTA DELLA “STAMPA” VITTORIO SABADIN. E LO FA LANCIANDO UNA MODA. QUALE? UNA VERSIONE CARTONATA DI SÉ IN ABITO DA SPOSA ANNI ’20 ACCANTO AL FUTURO MARITO. IL RITO AL CAMPIDOGLIO CON SOLO 8 OSPITI TRA CUI MARISA LAURITO, PIERO FASSINO E…

Lucilla Quaglia per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

NOZZE LAURA BOSETTI TONATTO VITTORIO SABADIN

Come cambiano i matrimoni al tempo del Covid. Prima di tutto, pochi e intimi invitati. E soprattutto, un' idea geniale per gli scatti ricordo. Come raccogliere la memoria dell' indimenticabile giornata? Come costruire l' album fotografico?

Invitando amici e parenti a mettersi in posa accanto alle sagome stilizzate dei futuri sposi. Detto, fatto. Il famoso naso della Capitale Laura Bosetti Tonatto, autrice delle essenze per Elisabetta II, convola a nozze con l' esperto di Royals Vittorio Sabadin.

NOZZE LAURA BOSETTI TONATTO VITTORIO SABADIN CARTONATO

E lo fa lanciando una moda che molto probabilmente sarà presto imitata. Quale? Una versione cartonata di sé in abito da sposa anni Venti accanto al futuro marito, in elegante completo formale da cerimonia. E' questa l' intuizione della creativa che in tal modo supera con inventiva e ironia l' impossibilità di riunire un parterre numeroso di ospiti, nel giorno più atteso, per via delle restrizioni imposte dal Covid.

NOZZE LAURA BOSETTI TONATTO VITTORIO SABADIN PROFUMI

Entrambi romani d' adozione, la coppia organizza nei minimi dettagli la nuova strategia fotografica. Colloca, alla vigilia del grande giorno, con un discreto anticipo e un dettagliato sistema di prenotazioni, i propri ritratti-cartonati in due luoghi cruciali: in un cortile del centro di Torino per gli invitati piemontesi, e all' interno dell' atelier di via dei Coronari.

Un doppio set che rimane aperto per una settimana, e con grande successo. Ed arriva il momento del rito, celebrato in Campidoglio da Piero Fassino. Permessi solo otto ospiti, due testimoni e l' officiante, tra cui Marisa Laurito, la moglie di Fassino, Anna Maria Serafini, e il musicista Andrea Obiso, primo violino di spalla dell' Accademia di Santa Cecilia. Suggestiva la sonata di Bach da lui eseguita e molto simile al battito del cuore.

Laura Bosetti Tonatto Vittorio Sabadin

Pranzo sulla terrazza Borromini ed essenze profumate per le mani, ovviamente a base di fiori di arancio, come bomboniere. Nel corso del goloso ed elegante lunch si parla dei tanti libri dello sposo, talmente di casa a Buckingham Palace da aver descritto sempre molto bene anche il principe Filippo di Edimburgo.

MARISA LAURITO NOZZE LAURA BOSETTI TONATTO VITTORIO SABADIN

Tra gli amici che si fanno fotografare accanto all' originale cartone, l' aristocratica Flaminia Patrizi Montoro, Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, l' attrice Eliana Miglio con l' amica giornalista Giulia Cerasoli, Eleonora Attolico di Adelfia, Elena Barbesino. E ancora viavai glam con Benedetta Lignani Marchesani e l' architetto Pio Daniele Mizzau.

Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto Alain Le Roy Piero Fassino Anna Serafini Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto