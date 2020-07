13 lug 2020 09:00

COME DAGO-ANTICIPATO, INIZIA LA RIVOLUZIONE IN CASA JUVENTUS – ANDREA AGNELLI RISOLVE IL CONTRATTO CON MARCO RE, CAPO DELL’AREA FINANZIARIA, IN BIANCONERO DAL 2000. ERA UNA DELLE FIGURE SCELTE DALLO STESSO PRESIDENTE DOPO L’ADDIO DI MAROTTA. E’ IL PRIMO TASSELLO CHE SALTA, ALTRI CAMBIAMENTI IN VISTA FINO AD ARRIVARE ALLA PANCHINA DI SARRI…