2 ago 2021 16:40

COME FAR PARLARE DI S É CON POCO - TOM DALEY, MEDAGLIA D'ORO DI TUFFI, ACCUSATO DI ESIBIZIONISMO PER LA SCELTA DI LAVORARE ALL'UNCINETTO MENTRE ASSISTEVA A UNA GARA FEMMINILE: PER I CRITICI È STATA UNA MOSSA UTILE SOLO AD ATTIRARE L'ATTENZIONE DELLE TELECAMERE, ANCHE SE L'ATLETA, GAY E DA SEMPRE ATTIVISTA PER I DIRITTI, HA UN PROFILO DOVE VENDE TUTTI I SUOI LAVORI, E IL "RICAMATO" VA IN BENEFICENZA (MA PROPRIO ALLE OLIMPIADI DOVEVA METTERSI A SFERRUZZARE?) - VIDEO