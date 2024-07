8 lug 2024 15:20

COME OGNI ESTATE INIZIA LA TELENOVELA MORATA CHE SI LAGNA PER COME LO TRATTANO IN SPAGNA E SI METTE SUL MERCATO - "IL FUTURO? NULLA È SICURO, SONO STUFO DEL FATTO CHE DICONO CHE MI LAMENTO. ORA VOGLIO SOLO FINIRE L'EUROPEO NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE” – IL MILAN RESTA ALLA FINESTRA - L'ATTACCANTE, CHE HA PARLATO ANCHE DI UN ADDIO ALLA NAZIONALE, RESTERA’ ALLA FINE COME OGNI ANNO ALL’ATLETICO MADRID O TORNERA’ IN ITALIA PER LA GIOIA DELLA MOGLIE, ALICE CAMPELLO?