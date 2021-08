23 ago 2021 13:59

COME LO RISOLVI QUESTO PROBLEMA, MR. WOLFF? – IL TEAM PRINCIPAL DELLA MERCEDES IN FORMULA 1, TOTO WOLFF, È FINITO SOTTO INCHIESTA PER L’ACQUISTO DELLO 0.95% DELLE QUOTE DI ASTON MARTIN – LE AUTORITÀ BORSISTICHE EUROPEE CREDONO CHE SI TRATTI DI UN CASO DI “INSIDER TRADING”. DOPO 6 MESI DALLA MOSSA DI WOLFF, LA SCUDERIA BRITANNICA HA FIRMATO UN ACCORDO CON MERCEDES AUMENTANDO LA SUA PARTECIPAZIONE AL 20%. INOLTRE...