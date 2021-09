COME L’HA PRESA MALAGO’? DIEGO NEPI MOLINERIS (GIA' DIRETTORE MARKETING DEL CONI) E’ IL NUOVO DG DI “SPORT E SALUTE”. LA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI (IL CUI NOME E’ STATO SUGGERITO A DRAGHI DA GIORGETTI, GRANDE NEMICO DEL NUMERO 1 DEL CONI): “HO CALDEGGIATO IO QUESTA SCELTA” – LE PAROLE DI "MEGALO’" SU NEPI...

"Fin dal mio insediamento ho espresso l'intenzione di rilanciare Sport e Salute. Ho fortemente voluto e caldeggiato questa scelta che è una svolta che permetterà di rendere più efficiente la società.

In tal senso ho trovato la condivisione del presidente ed ad, Vito Cozzoli, che ha proposto la soluzione del direttore generale per rendere la società più operativa. Adesso lo sport italiano potrà contare della freschezza, pragmatica e visionaria, di Diego Nepi Molineris".

Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sulla nomina del direttore generale di Sport e Salute.

"Nepi da anni ricopre un ruolo apicale nella società - il commento della Vezzali - ed è tra i protagonisti dei successi degli Internazionali d'Italia di tennis, di Piazza di Siena, del 6 Nazioni di Rugby solo per citarne alcuni. Buon lavoro al neo direttore generale ed a tutta Sport e Salute" (ANSA)

Le parole di Giovanni Malagò

Il CONI è particolarmente soddisfatto della scelta di Diego Nepi come direttore generale di Sport e Salute per la conoscenza che ha del nostro mondo, come ha dimostrato anche alle Olimpiadi di Tokyo dove, pur in un ruolo al 50 per cento tra il CONI e la Società, ha saputo operare con grande capacità, realizzando e gestendo una meravigliosa Casa Italia. Sono sicuro che Nepi sarà una persona che aiuterà a risolvere i tanti e grandi problemi che esistono nel nostro mondo". Così il Presidente del Coni Giovanni Malagò sulla nomina di Diego Nepi come Direttore Generale di Sport e Salute.

