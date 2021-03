8 mar 2021 18:37

COME E’ MORTO MARADONA? VIA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA: 20 MEDICI DOVRANNO ACCERTARE LE RESPONSABILITÀ DI MEDICI E INFERMIERI CHE AVREBBERO DOVUTO ASSISTERE L'EX CAMPIONE - PER ORA CI SONO 7 INDAGATI, A COMINCIARE DAL NEUROCHIRURGO LEOPOLDO LUQUE, RITENUTO IL MEDICO DI FIDUCIA DI MARADONA - LE DUE FIGLIE DI DIEGO E L’EX MOGLIE CLAUDIA VILLAFANE, HANNO NOMINATO UN CONSULENTE: IL CARDIOLOGO SERGIO VICTOR PERRONE, CHE AVEVA VISITATO L'EX CAMPIONE UN ANNO FA…