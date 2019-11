13 nov 2019 10:33

COME SE FOSSE AL-THANI – BOMBA DEL DAILY MAIL: DALLA FAMIGLIA DELLO SCEICCO AL-THANI (CHE È IL PROPRIETARIO DEL PSG) UN'OFFERTA DI 560 MILIONI DI EURO PER IL NAPOLI - FIN QUI NESSUNA APERTURA DI DE LAURENTIIS, CHE VALUTA IL CLUB 800 MILIONI. AURELIONE E’ A LOS ANGELES PER IMPEGNI CINEMATOGRAFICI. TORNERA’ IN ITALIA TRA UN PAIO DI SETTIMANE…