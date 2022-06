14 giu 2022 19:12

COME SI DICE "CORTO MUSO" IN FRANCESE? - FERMI TUTTI: MAX ALLEGRI AVVISTATO DAVANTI A UN HOTEL DI MONTECARLO ASSIEME A LUIS CAMPOS, IL NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL PSG - LA FOTO RIMBALZA SUI SOCIAL E ACCENDE CLAMOROSE VOCI DI MERCATO: "ACCIUGHINA" NON È TROPPO CONTENTO DEL MERCATO BIANCONERO E UNA PARTE DEI TIFOSI DELLA JUVE È PRONTA A STAPPARE IN CASO DI ADDIO...