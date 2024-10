1 ott 2024 12:33

COME SI DICE "SPIAZE" IN INGLESE? - IL MANCHESTER UNITED PUNTA SIMONE INZAGHI: IL FUTURO DI ERIK TEN HAG SULLA PANCHINA DEI "RED DEVILS" È INCERTO, DOPO LA PESANTISSIMA SCONFITTA PER 3-0 CONTRO IL TOTTENHAM E LA DIRIGENZA STAREBBE PENSANDO A SOSTITUIRLO CON L'ALLENATORE DELL'INTER - PER IL MOMENTO NON SONO PREVISTI CAMBI IN CORSA, MA LA NUOVA PROPRIETÀ DI SIR JIM RATCLIFFE HA MESSO IL TECNICO CAMPIONE D'ITALIA IN CIMA ALLA LISTA DEI PAPABILI PER LA GUIDA DEL CLUB…