COME SI E’ RIDOTTO PALLOTTA: ORA FA IL TROLL DI HILLARY SUI SOCIAL - "RAGAZZE, NON SEGUITE LE SUE DISGUSTOSE ORME CRIMINALI" - LA CLINTON FA UN ENDORSEMENT A BIDEN E SCATENA L’EX PRESIDENTE GIALLOROSSO (ISCRITTO AL PARTITO REPUBBLICANO) - MA IL TRUMPIANO PALLOTTA SI RICORDA DEI TEMPI IN CUI ANDAVA ALLE CENE DI FINANZIAMENTO DEL PD RENZIANO SGANCIANDO BEI DOLLARONI?

Da corrieredellosport.it

"Mi fa letteralmente venire il mal di stomaco pensare che con Trump avremmo altri quattro anni di questo abuso e distruzione delle nostre istituzioni". Hillary Clinton, partito democratico, si schiera al fianco di Joe Biden nelle elezioni che tra pochi giorni decreteranno il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. "Joe non vede solo Stati rossi e Stati blu. Vede gli Stati Uniti d'America. In qualità di presidente, sarà un leader per tutti noi".

Pur senza comizi l'ex sfidante di Trump si è schierata per Biden tramite interviste e social. L'ultimo post risale a qualche ora fa quando ha twittato: "A tutte le bambine che guardano ... Non dubitate mai di essere preziose, potenti e meritevoli di ogni possibilità e opportunità al mondo". Un milione e trecentomila like, oltre 600mila retweet ma ovviamente anche commenti contro lo schieramento politico della Clinton.

Uno su tutti, quello di James Pallotta, ex presidente della Roma e iscritto al partito Repubblicano: "Dio, spero che queste ragazze non seguano le tue disgustose orme criminali", ha risposto sotto al post. Tra i commenti del post di Pallotta, tanti tifosi romanisti che gli hanno ricordato il disastroso bilancio del club (un rosso di oltre 200 milioni) ma anche di cittadini americani che si sono chiesti se fosse un account fake: "Purtroppo no, hanno risposto in tanti".

Pallotta scatenato su Twitter anche contro Ed Markey, senatore per lo stato del Massachusetts che in un post aveva evidenziato come ci fosse bisogno di espandere la Corte Suprema: "Sei una disgrazia", ha replicato Pallotta.

