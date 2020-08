COME SIAMO “MESSI”? – ORMAI TRA IL CALCIATORE ARGENTINO E IL BARCELLONA È GUERRA APERTA! NON SI È PRESENTATO ALLE VISITE MEDICHE DELLA SQUADRA E ALL’ORIZZONTE SI PROFILA UNA BATTAGLIA LEGALE SULLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO E SULLA CLAUSOLA DA 700 MILIONI

Da www.lastampa.it

MESSI SUAREZ ABBRACCIO

Il braccio di ferro tra Leo Messi e il Barcellona continua. Il fuoriclasse argentino, come avevano anticipato i suoi legali nella giornata ieri, questa mattina non si è presentato alle primissime visite mediche previste per i calciatori della prima squadra.

Nessun ripensamento nella notte per Messi che, a differenza di tutti i suoi compagni, non ha raggiunto la Ciudad Deportiva del club per sottoporsi al test per verificare l'eventuale contagio da coronavirus. Come ricorda il giornale sportivo Marca, la «Pulce» era stata convocata per le 10,15, la stessa ora di un altro giocatore in rotta con la dirigenza blaugrana: Luis Suarez.

lionel messi

Ma solo l'attaccante uruguagio ha varcato le porte della cittadella sanitaria. L'avvio degli allenamenti del Barcellona, agli ordini del nuovo allenatore Koeman, sono previsti nella giornata di lunedì ma inizieranno senza il giocatore più rappresentativo degli ultimi vent'anni, ormai lontano dal Camp Nou e dall'indossare di nuovo la maglia blaugrana.

RONALD KOEMAN

Messi non sarebbe obbligato a pagare al Barcellona la clausola di 700 milioni di euro per lasciare il club blaugrana, secondo quanto riferisce Cadena Ser: il fuoriclasse argentino avrebbe una clausola nel suo contratto con la quale eviterebbe di pagare questa cifra se la data dell'interruzione del rapporto fosse la sua ultima stagione.

pep guardiola leo messi

Secondo Cadena Ser l'argentino nel 2017 ha firmato il suo ultimo rinnovo con il quale ha prolungato il suo rapporto con i catalani per le tre stagioni successive più una facoltativa (dalla stagione 2016/17 alla 2019/20). Il 20/21, è una opzione. Se avesse interrotto il contratto prima di questa opzione avrebbe dovuto pagare la clausola dei 700 milioni, avendo deciso di interrompere il contratto prima della stagione 20/21 questo obbligo scomparirebbe.

messi bartomeu

La data della fine della stagione è il principale ostacolo nella trattativa Messi-Barcellona e ciò che potrebbe aprire una battaglia legale. Due i possibili scenari: il primo è quello che il giocatore ha deciso di fare, ovvero comunicare via burofax alla società la sua volontà di andarsene.

MESSI SUAREZ NEYMAR

Per il giocatore la scadenza del contratto è dopo la Champions League, mentre il club difende il 10 giugno come scadenza. Questo conflitto sarebbe stato deciso con mezzi giudiziari. Il secondo scenario è quello con la possibilità del giocatore di interrompere il contratto senza pagare la clausola dei 700 milioni, poiché in quest'ultima stagione quell'obbligo non esiste. La difesa del Barcellona si baserebbe sul fatto che il calciatore avrebbe rotto il contratto non per giusta causa.

lionel messi

Intanto la Liga spagnola si schiera apertamente dalla parte del Barcellona. Secondo la Liga il contratto tra l'argentino e il Barça scade nel giugno 2021, pertanto Messi resta a tutti gli effetti un giocatore blaugrana e se vorrà liberarsi, dovrà versare l'intero ammontare della clausola rescissoria, pari a 700 milioni di euro.

«In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con l'FC Barcelona, LaLiga ritiene opportuno chiarire che, una volta analizzato il contratto del giocatore con il suo club: il contratto è attualmente in vigore e prevede una "clausola risolutiva" applicabile al caso in cui Lionel Andrés Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto, eseguita ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti», spiega la Liga in una nota.

leo messi

«In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l'allontanamento del giocatore dalla federazione se non ha precedentemente pagato l'importo di detta clausola».