COME STA ALEX ZANARDI? NON BENE – IL NUOVO BOLLETTINO DEI MEDICI DI SIENA: “È STABILE, MA GRAVE DAL PUNTO DI VISTA NEUROLOGICO. CI POSSONO ESSERE SENZ’ALTRO CONSEGUENZE SULLA VISTA” – “DOVRÀ RIMANERE SEDATO, VENTILATO, LASCIANDO CHE CON IL TEMPO IL DANNO SECONDARIO SI STABILIZZI. SARÀ UNA COSA LUNGHISSIMA, NEL MIGLIORE DEI CASI, MENTRE I PEGGIORAMENTI PURTROPPO POSSONO ARRIVARE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO” – VIDEO

Marco Gasperetti per www.corriere.it

incidente di alex zanardi in val d'orcia

Alex Zanardi, l’ex pilota e campione paralimpico, è stato coinvolto venerdì pomeriggio in un grave incidente stradale lungo la strada provinciale 146 nei pressi di Pienza, nel Senese, a bordo della sua handbike. Trasportato in condizioni gravissime al policlinico universitario Le Scotte di Siena, grazie all’intervento dell’elisoccorso (giunto dopo una quindicina di minuti), è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale durato circa tre ore, e terminato intorno alle 22 di sabato sera.

zanardi

Subito dopo, è stato portato nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale, dove si trova in questo momento. Le sue condizioni, dopo la notte, sono stabili, ma restano gravissime.

«Le condizioni di Alex Zanardi continuano a essere stabili dal punto di vista cardiorespiratorio, continua a essere ventilato meccanicamente, e i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico generale è tutto sommato buono».

Sabino Scolletta

È quanto spiega ai giornalisti Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza urgenza dell’ospedale Le Scotte di Siena, in merito alle condizioni cliniche dell’atleta. «È ovviamente da confermare la gravità del quadro neurologico- aggiunge- e quindi, come dicevo in precedenza, andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ci permetteranno» di togliere la sedazione.

zanardi e la moglie daniela

«Quindi è stabile, ma naturalmente grave da un punto di vista neurologico». Per Zanardi si profila inoltre il rischio di un danno oculare. Rispondendo a una domanda dei cronisti, Colletta conferma la preoccupazione: «Le conseguenze sulla vista - ammette - ci possono essere senz’altro. Abbiamo chiesto, dunque, una consulenza da parte degli oculisti, perché c’èqualche lesione oculare. Il trauma è anche facciale e, quindi, è probabile che ci possano essere lesioni» del campo visivo. «Però - conclude Scolletta - sarà possibile valutarlo tra qualche giorno. Difficile poterlo dire adesso».

incidente di alex zanardi in val d'orcia 1

Già il primo bollettino medico di sabato, reso pubblico alle 10 dall'équipe di neurochirurgia che lo ha operato, confermava «le gravissime condizioni»: «ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale», mantenuto in coma farmacologico, mentre «resta grave il quadro neurologico».

ZANARDI INCIDENTE

I medici avevano parlato anche di uno sfondamento delle ossa frontali del cranio: «È arrivato con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale», ha specificato il neurochirurgo Giuseppe Oliveri, direttore dell’Unità di Neurochirurgia dell’ospedale, «se le cose andranno bene, in un futuro si dovrà procedere anche con una ricostruzione della teca cranica».

ZANARDI INCIDENTE

Ora Alex «dovrà rimanere in rianimazione sedato, ventilato, lasciando che, con il tempo, il danno secondario conseguenza del trauma si stabilizzi. Sarà una cosa lunga, nel migliore dei casi, mentre i peggioramenti purtroppo possono arrivare da un momento all’altro.

Il miglioramento, se ci sarà, sarà lentissimo nel tempo. E le valutazioni sulla situazione neurologica si faranno quando si sveglierà, se si sveglierà. È inutile ipotizzare oggi come andrà: so solo di essere assolutamente convinto che valga la pena curarlo».

alex zanardi

Un successivo bollettino, dal reparto di terapia intensiva dove è ricoverato il campione paralimpico, veniva invece diramato alle 12.3o: confermate le condizioni stabili e il trauma cranico grave, sono state escluse invece lesioni a torace e addome.

Sabino Scolletta 1

«La situazione è chiaramente importante dal punto di vista del danno cerebrale e potrebbe peggiorare, ma attualmente la stabilità esclude possibilità - ha spiegato il responsabile del reparto, Sabino Scolletta - Nella notte, a partire dalle 22, il quadro clinico si è progressivamente stabilizzato. I parametri sono nella norma. È ben adattato al ventilatore meccanico, e questo è un buon segno. Il quadro neurologico è difficile da valutare in queste ore, perché siamo costretti a tenerlo sedato, in coma farmacologico. Fortunatamente non c'è nessuna lesione al torace e a livello addominale. Valuteremo nei prossimi giorni un'eventuale sospensione della sua sedazione ».

incidente di alex zanardi in val d'orcia 5

Alle 17.30 i medici dell’ospedale di Siena diffondevano un terzo bollettino: «Il paziente risponde bene e la situazione si sta stabilizzando dal punto di vista cardiaco e respiratorio.

E’ un grande atleta da un punto di vista generale è in condizioni ottimali». Ma la situazione neurologica resta gravissima: «Solo la prossima settimana potremo formulare una valutazione complessiva. È possibile che il paziente abbia un danno neurologico permanente ma la sedazione non ci consente un quadro preciso. Danni alla vista? abbiamo chiesto anche una consulenza oculistica, siamo soddisfatti della sua risposta».

Le cause dell’incidente — che sarebbe avvenuto a una velocità molto sostenuta, mentre Zanardi viaggiava intorno ai 50 chilometri orari — restano ancora da accertare: secondo le prime ricostruzioni, alla fine di una discesa, con la strada che curvava verso destra, la handbike del campione bolognese avrebbe cambiato traiettoria, scivolando nella corsia opposta e finendo contro un camion.

ZANARDI

«Il casco è saltato — ha spiegato Mario Valentini, commissario tecnico della Nazionale di paraciclismo che seguiva Zanardi in furgone — e Alex ha agganciato il predellino del furgone battendo la testa. Purtroppo ha commesso un’imprudenza». I test effettuati sull’autista del camion — che è stato indagato: «Un atto dovuto», secondo quanto dichiarato dal procuratore capo Salvatore Vitello — hanno comunque già escluso che si trovasse sotto effetto di alcol o stupefacenti.

zanardi 1

Sulla vicenda, la procura di Siena ha aperto un fascicolo d’inchiesta (sono in corso accertamenti anche sull’organizzazione dell’evento cui stava partecipando Zanardi), e ha acquisito almeno un filmato amatoriale che potrebbe risultare importante per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

ZANARDI 1 alex zanardi