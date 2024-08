COME STA GIANMARCO TAMBERI? MALE! – L’ATLETA: “SONO STATO PORTATO IN PRONTO SOCCORSO IN AMBULANZA DOPO AVER VOMITATO DUE VOLTE SANGUE. SONO PASSATE 10 ORE E LA COLICA RENALE ANCORA NON È PASSATA” – POCHI GIORNI FA ERA STATO RICOVERATO PER LO STESSO MOTIVO - IL DOLORE E' TORNATO PROPRIO NEL GIORNO DELLA FINALE DELLE OLIMPIADI DI SALTO IN ALTO...

Da www.ilnapolista.it

gianmarco tamberi in ospedale a parigi

La situazione Tamberi peggiora di ora in ora. Gli ultimi aggiornamenti li fornisce lo stesso atleta che dichiara su Instagram di essere stato trasportato in ospedale per dei controlli dopo aver vomitato due volte sangue. La presenza di Tamberi alla finale di salto in alto è sempre più a rischio.

«Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire….. Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue.

Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…».

gimbo tamberi

Sky ha intervistato il presidente della Federatletica Stefano Mei: «Dobbiamo capire com’è la situazione. Si è deciso di fare delle analisi. Quindi si deciderà poi, una volta appurato che non ci sono rischi di peggioramenti. Ci vuole un parere del medico. Giusto che si presti a queste analisi.

Una volta che le analisi diranno che è tutto a posto, può scendere in pedana. Lui è forte, speriamo che vada tutto bene. Se il problema non c’è, lui gareggia. Speriamo che ci sia la conferma delle analisi che non c’è niente». Anche la moglie di Tamberi ha condiviso una storia che ritrae Gimbo in barella

