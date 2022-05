9 mag 2022 17:33

COME STA TACCONI? IL BOLLETTINO MEDICO DÀ SPERANZE: PASSI AVANTI MOLTO IMPORTANTI. SALUTA, MUOVE I QUATTRO ARTI. SE CONTINUA COSÌ TRA 2-3 GIORNI POTREBBE LASCIARE LA RIANIMAZIONE ED ESSERE SPOSTATO NEL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA – I MEDICI: “STIAMO ANCHE COMINCIANDO A STACCARLO DAL RESPIRATORE: NON C’È ANCORA IL RISCHIO ZERO, MA…”