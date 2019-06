COMMISSO VIAGGIATORE - L'AMERICANO DI CALABRIA NUOVO PADRONE DELLA FIORENTINA (MA TIFA JUVE) PROMETTE: "CHIESA? FAREMO DI TUTTO PER TENERLO – MONTELLA? NON MI PIACE LICENZIARE I DIPENDENTI MA TALVOLTA SEI COSTRETTO A SACRIFICARE QUALCUNO" – L’INTERVISTA CHE STA FACENDO IMPAZZIRE LA FIESOLE: “SE NEL 2010 NON MI SONO UNITO A DI BENEDETTO PER ENTRARE NELLA ROMA È ANCHE PER LA MIA LEALTÀ ALLA JUVE” - VIDEO

Massimo Lopes Pegna per gazzetta.it

Rocco Commisso chiama che in America è ancora l'alba. È contento perché fra pochi minuti metterà su un pezzo di carta la firma fatidica, una delle più importanti nella sua vita di businessman.

Rocco, a Firenze c'è entusiasmo, ma alcuni tifosi sono preoccupati.

"Lo so che c'è anche preoccupazione. Ma perché? Forse perché sono gobbo?". Ride della battuta. Solo una battuta, però. Poi seriamente riprende: "Devono darmi tempo. Sono un uomo che non promette mai ciò che non può mantenere. Non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. C'è un motto in inglese: 'Underpromise e Overdeliver'. Letteralmente è: prometti meno, ma poi realizza di più. È il motto che ha sempre regolato la mia vita. Sarebbe troppo facile, fare annunci adesso. Bisogna lavorare e dimostrare con i fatti. Preferisco essere trasparente. In realtà ho la Fiorentina nel cuore da tanto: è dal 2016 che la volevo".

Che Fiorentina ha in testa?

"No, ancora no. Ho incontrato solo poche persone dell'attuale società. I signori Della Valle, il presidente Cognigni. Tutti i nomi che sono usciti in questi giorni non sono veri ( usa un'espressione colorita)".

Ma fra un mese la squadra inizierà la stagione: il tempo stringe.

"Incontreremo i leader politici locali, incluso il sindaco. Poi anche la squadra e gli allenatori".

Che cosa porterà a Firenze?

"La mia passione, la mia italianità. Di questi americani che hanno comprato, da Pallotta, a Saputo, a Tacopina, sono l'unico nato in Italia. Io vivo e muoio per la Nazionale italiana, fin da quando bambino lasciai questo Paese".

Dunque ancora nessun nome? Sull'allenatore? Montella ha due anni di contratto...

"Davvero, non ho ancora preso decisioni in merito. Sarà un periodo di transizione in cui verrò aiutato da persone esperte. Montella ha ancora due anni di contratto? Deve sapere che a me non piace licenziare i dipendenti. Ho un curriculum lunghissimo di fedeltà ai miei impiegati e loro sono leali con me. Detto questo, il calcio è ovviamente un mondo completamente diverso da quello degli affari. E qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno".

NEL 2017 IL NUOVO PROPRIETARIO DELLA FIORENTINA ROCCO COMMISSO VENNE INTERVISTATO DA LA GAZZETTA DELLO SPORT E LASCIÒ TRAPELARE IL SUO AMORE PER LA JUVENTUS.

Da www.fiorentinanews.com

Infatti, rispose al giornalista: “Se nel 2010 non mi sono unito a Di Benedetto per entrare nella Roma è anche per la mia lealtà alla Juve.[…] Ho ricevuto offerte dall’Italia, e non solo, per acquisire un team, ma il sogno è un investimento significativo nella Juve“.

