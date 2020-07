EUROPA DA RECOVERY? NO, DA RICOVERO – AL VERTICE UE E' UNA GUERRA TRA BANDE: NON C’E’ INTESA SU NULLA, I PAESI "FRUGALI" VOGLIONO TAGLIARE I FONDI- IL PREMIER OLANDESE RUTTE INSISTE PER OTTENERE IL DIRITTO DI VETO SUI PIANI DI RIFORME DEGLI ALTRI PAESI – CONTE: “INDICAZIONE OLANDESE IMPRATICABILE” – NO ANCHE AL PIANO MICHEL: “ABBIAMO AVANZATO UNA PROPOSTA ITALIANA ALTERNATIVA” - SI TRATTA SULLO 'SCONTO' AI NORDICI E SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEL RECOVERY…