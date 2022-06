CONDANNATE PLATINI E BLATTER! L'ACCUSA CHIEDE UN ANNO E OTTO MESI CON LA CONDIZIONALE - GLI EX PRESIDENTI DELLA FIFA E DELLA UEFA A PROCESSO PER FRODE – NEL MIRINO UN INGIUSTIFICATO PAGAMENTO DI 2 MILIONI DI FRANCHI SVIZZERI (1,8 MILIONI DI EURO) - L'8 LUGLIO SARÀ EMESSA LA SENTENZA – IL RUOLO DI INFANTINO…

Da corrieredellosport.it

BLATTER PLATINI 4

Un anno e otto mesi di reclusione con sospensione della pena a entrambi. E' questa la richiesta avanzata dai procuratori svizzeri per l'ex presidente della Uefa Michel Platini e l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter. I due sono accusati di frode nei confronti della Federazione internazionale, quando lo svizzero ne era presidente, per aver concesso nel 2011 al francese un ingiustificato pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (1,8 milioni di euro).

INFANTINO PLATINI

L'8 luglio la sentenza

La sentenza sarà emessa il prossimo 8 luglio. Il pm Hildbrand ha contestato a Blatter il reato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita, e in subordine di amministrazione infedele e falsità in documenti. Michel Platini è accusato di truffa, eventuale concorso in appropriazione indebita, e in subordine di concorso in amministrazione infedele, in particolare sotto forma di complicità, nonchè di falso in documenti.

ARTICOLI CORRELATI

michel platini sepp blatter 2

BLATTER PLATINI

michel platini sepp blatter 4