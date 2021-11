CONTE NON HA SUPERATO I GIRONI DI CHAMPIONS NEANCHE DA COMMENTATORE - SI ATTENDE L'ANNUNCIO DEL SÌ AL TOTTENHAM. UN IN ARRIVO CONTRATTO FINO A GIUGNO 2023 DA QUASI 18 MILIONI DI EURO (DOPO GUARDIOLA E’ IL SECONDO ALLENATORE PIU’ PAGATO AL MONDO) - L’INTER NON RISPARMIERÀ SULLA BUONUSCITA - LA PRIMA RICHIESTA PER GENNAIO È UNO TRA SKRINIAR E DE VRIJ, PIACCIONO ANCHE KESSIE E VLAHOVIC DA MILAN E FIORENTINA…

Un anno di fa di questi tempi, mentre guidava l’Inter verso lo scudetto , al Telegraph dichiarava: «Voglio fare un’altra esperienza in Inghilterra, lo desideriamo io e la mia famiglia. Mi è piaciuto vivere a Londra e respirare l’atmosfera negli stadi della Premier».

Dopo cinque mesi da disoccupato, impegnato solo a commentare le super-sfide della Champions come opinionista di Sky, Antonio Conte si è stancato di guardare il calcio in tv. E, dopo essere stato accostato al Newcastle prima e al Manchester United poi, alla fine ha rotto gli indugi davanti al pressante corteggiamento di Fabio Paratici.

Il tecnico campione d’Italia in carica riparte dal Tottenham, ora ottavo in classifica a dieci lunghezze dal Chelsea capolista. La bruciante sconfitta interna di sabato contro lo United di Cristiano Ronaldo è costata la panchina al portoghese Espirito Santo, in carica da appena quattro mesi e scelto dopo il diniego di un altro allenatore. Chi era? Antonio Conte, of course, il quale declinò la proposta di rilancio del club londinese ritenendo che la rosa non fosse all’altezza per competere per il titolo al pari delle altre corazzate inglesi. In più c’era il dilemma legato alla permanenza di Harry Kane.

Ora l’ex c.t. è parso meno inflessibile: è volato lunedì pomeriggio a Londra dove ha incontrato oltre l’amico di sempre Paratici, direttore sportivo degli Spurs, anche il presidente Daniel Levy. L’accordo è stato trovato sulla base di un contratto valido fino al 30 giugno del 2023, con opzione per la stagione successiva. Lo stipendio è di 15 milioni di sterline a stagione (17,6 milioni di euro), cifra che non permetterà comunque ai nerazzurri di risparmiare sulla buonuscita.

Dopo la risoluzione contrattuale avvenuta in estate, era previsto infatti il risparmio sull’importo da versare ancora al tecnico solo in caso di approdo a una squadra italiana prima di dicembre. In questo caso, dopo aver già corrisposto 10 milioni lordi, la società di Zhang sarà tenuta a pagare la rata restante di due. Di certo per accettare la proposta degli inglesi Conte ha ottenuto la rassicurazione di poter contare su un mercato di livello già a gennaio.

La prima richiesta è un difensore centrale, con le vecchie conoscenze Skriniar e De Vrij in cima alla lista. Kessie è un obiettivo per la mediana mentre Vlahovic il sogno per l’attacco. L’annuncio è atteso per la giornata di martedì, poi spazio al primo allenamento e giovedì il debutto in Conference League contro il Vitesse.

