27 nov 2020 13:55

CONTE NON VIENE ESONERATO SOLO PERCHE' I SOLDI PER UN ALTRO ALLENATORE NON CI SONO - CONGELATI GLI STIPENDI, I GIOCATORI NERAZZURRI ACCETTANO IL RINVIO A FEBBRAIO DEL SALDO DEI MESI ESTIVI. FINO AL PROSSIMO 30 GIUGNO SARÀ A LIBRO PAGA DELL'INTER ANCHE L'ESONERATO SPALLETTI. POTREBBE ESSERE QUELLO IL MOMENTO DEI BILANCI - LA SPERANZA DI MOLTI TIFOSI È CHE SARÀ ANCORA DISPONIBILE ALLEGRI. “STRISCIA” CONSEGNA IL TAPIRO A CONTE - "SE NON MANGERÒ IL PANETTONE SI VEDE CHE NON L'AVRÒ MERITATO. LA SQUADRA MI REMA CONTRO? DOMANDA STUPIDA..."