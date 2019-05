CONTE, ORA TORNANO I CONTI – L’EX CT VINCE LA CAUSA CON IL CHELSEA: DOVRÀ RICEVERE 11,3 MILIONI DI EURO DA ABRAMOVICH - IL TECNICO ERA STATO RIMOSSO LA SCORSA ESTATE “PER GIUSTA CAUSA” COL CLUB CHE GLI AVEVA SOSPESO IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO – FATTO L’ACCORDO CON L’INTER: CONTE FIRMERÀ UN CONTRATTO TRIENNALE DA CIRCA 10 MILIONI DI EURO A STAGIONE…

antonio conte fa le corna

Mirko Graziano per gazzetta.it

La notizia riportata in anteprima dal quotidiano britannico "Times" è confermata: il Chelsea dovrà versare 10 milioni di sterline (pari a 11,3 milioni di euro) ad Antonio Conte come risarcimento per l’esonero della scorsa estate.

L’ex c.t. della Nazionale ha dunque vinto la lunga battaglia legale con il club di Abramovich: nell’estate del 2017 le parti avevano adeguato (e non prolungato) il contratto inserendo fortissime penali appunto in caso di esonero o di dimissioni. Antonio ha guidato per due anni i Blues portando a casa la Premier League 2016-2017 e la prestigiosissima Coppa d’Inghilterra 2018. Due stagioni intense, nelle quali ha legato moltissimo con il popolo del Chelsea, meno con i vertici societari.

antonio conte diluvio

CONTE-INTER, FIRMA PREVISTA PER MARTEDÌ 28: INTESA TRIENNALE

Alessio Alaimo per www.tuttomercatoweb.com

antonio conte sangue dopo il gol

Antonio Conte e l’Inter, affare fatto ma che va ancora formalizzato. L’ex allenatore della Nazionale Italiana e del Chelsea, se tutto andrà come da programma firmerà un contratto triennale da circa 10 milioni di euro a stagione.

CONTE ABRAMOVICH

Un maxi ingaggio per un allenatore che può rappresentare il valore aggiunto della squadra. La firma è prevista per martedì 28 maggio, quando da Corso Vittorio Emanuele dovrebbe arrivare la telefonata giusta per mettere tutto nero su bianco. Antonio Conte sta per iniziare una nuova avventura, martedì prossimo - salvo inconvenienti o ribaltoni dell’ultim’ora - potrebbe essere il giorno giusto per la firma...

conte abramovich antonio conte sanguinolento CONTE ABRAMOVICH antonio conte ha apprezzato i capelli di fellaini antonio conte inno le porga la chioma