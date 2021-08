CONTE TORNA SUBITO IN PISTA? – L’ARSENAL STAREBBE PENSANDO DI INGAGGIARE L'EX TECNICO DELL'INTER AL POSTO DI MIKEL ARTETA DOPO IL DISASTROSO INIZIO DI CAMPIONATO (DUE SCONFITTE SU DUE: UNA CON I NEOPROMOSSI DEL BRENTFORD E UNA NEL DERBY CONTRO IL CHELSEA) – AD ARTETA SAREBBE STATO DATO UNA SORTA DI ULTIMATUM FINO ALLA PAUSA DI OTTOBRE: IN CASO DI RISULTATI ANCORA NEGATIVI, “ANDONIO” SAREBBE PRONTO A SUBENTRARE

antonio conte

R.S. per “La Stampa”

Antonio Conte potrebbe tornare in panchina, alla guida dell'Arsenal: l'ex allenatore dell'Inter, secondo The Telegraph, sarebbe infatti il prescelto in caso di esonero di Mikel Arteta, in bilico dopo un inizio di stagione disastroso culminato con la sconfitta interna nel derby contro il Chelsea.

Incapace di vincere nelle prime due giornate della Premier League, il tecnico basco non può nemmeno contare sul calendario: sabato avrà di fronte il difficile compito di fermare il Manchester City del suo mentore Pep Guardiola.

arteta arsenal

Il quotidiano londinese aggiunge che ad Arteta sarebbe stato dato una sorta di ultimatum fino alla pausa di ottobre. In caso di risultati ancora negativi, Conte sarebbe pronto a subentrare, tornando così in Premier League dopo tre anni: aveva lasciato il Chelsea nel 2018 tra le tensioni, lasciando in bacheaca un campionato e una Coppa d'Inghilterra. R.S. -

arteta arsenal antonio conte 4 antonio conte 3 arteta arteta ANTONIO CONTE ANTONIO CONTE arteta arsenal