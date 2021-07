LA COPA DE DIOS - LA FIFA HA APPROVATO L’INIZIATIVA DI GIOCARE LA PARTITA ITALIA-ARGENTINA PER ONORARE MARADONA – LA SFIDA SI TERRÀ ALLO STADIO “DIEGO ARMANDO MARADONA” DI NAPOLI IL PROSSIMO DICEMBRE O A GENNAIO 2022 – IL TROFEO SI CHIAMERÀ “COPA MARADONA” E POTREBBE PRENDERE IL POSTO DELLA “CONFEDERATIONS CUP”

STADIO SAN PAOLO MARADONA 4

Mancava l'ok della Fifa che, alla fine, è arrivato. L'idea di una sfida tra le squadre che hanno vinto l'europeo e la Copa America è arrivata dopo l'ultimo rigore della partita di Wembley quando la suggestione di un'Italia-Argentina ha fatto scattare l'ipotesi di un match tra le due nazioni che hanno caratterizzato la carriera di Diego Armando Maradona da giocare a Napoli, la sua seconda città. E la sfida di farà a dicembre o a gennaio 2022.

diego armando maradona e paolo rossi

Il trofeo in ballo si chiamerà, non a caso, Copa Maradona. Italia-Argentina prenderebbe il posto della Confederations Cup, che, dal 1992 al 2017, ha messo di fronte tutte le nazionali campioni dei rispettivi tornei continentali, alle quali si aggiungevano la squadra ospitante (che l'anno dopo avrebbe organizzato i mondiali) e i campioni del mondo in carica, per un totale di 8 squadre. Ora invece si risolverà tutto in una partita secca che, per la sua prima edizione, vedrà riproporsi, proprio al San Paolo, una partita storica e sfortunata per gli azzurri: la semifinale della Coppa del mondo di Italia '90.

