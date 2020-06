AH DILÈ, STAI PARLANDO A NOI O ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE? – LA LEOTTA SU INSTAGRAM FA UNA STORY PER SMENTIRE CHE I LADRI LE HANNO RUBATO GIOIELLI E CONTANTI PER 150MILA EURO: “I SETTIMANALI SANNO COSE CHE IO NON SO. PECCATO CHE L’UNICA COSA VERA SIA STATO IL FURTO NELL’ULTIMO MOMENTO IN CUI SOTTO CASA MIA VOI AMICI PAPARAZZI NON C’ERAVATE…”