UNA COPPIA D’ORO – L’INCREDIBILE STORIA DEI CONIUGI WOODHALLS, CHE CELEBRANO DUE MEDAGLIE AI GIOCHI DI PARIGI: TARA DAVIS-WOODHALL HA VINTO NEL SALTO IN LUNGO, QUASI UN MESE FA. MENTRE HUNTER WOODHALL, NATO SENZA GAMBE PER UN PROBLEMA CONGENITO, SI È PRESO I 400 METRI ALLE PARALIMPIADI – I DUE HANNO UN CANALE YOUTUBE DA 390 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI – TARA: “NON MI SONO CHIESTA COME SAREBBE STATO CONDIVIDERE I GIORNI CON UN UOMO SENZA GAMBE...” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giulia Zonca per "La Stampa"

tara davis hunter woodhalls 8

Un oro olimpico da solo non bastava per festeggiare: se la strada del successo non è solitaria bisogna aspettare che la soddisfazione sia completa per godersela. I Woodhalls iniziano oggi, al ritorno negli Stati Uniti, a celebrare le due medaglie dei Giochi di Parigi. Tara Davis-Woodhall ha vinto il salto in lungo, quasi un mese fa, Hunter Woodhall si è preso i 400 metri alle Paralimpiadi che si sono chiuse ieri.

[…] Quando si sono conosciuti non erano affatto noti, frequentavano l'università in due stati diversi degli Usa, oggi hanno un canale Youtube da 390 milioni di visualizzazioni, almeno per gli ultimi tra i 460 video postati per i più degli 870 mila iscritti al canale.

tara davis hunter woodhalls 7

Su Instagram e Tik Tok i numeri si muovono allo stesso modo dietro a una relazione che li definisce «power couple», la coppia di potere che si è guadagnata il ruolo con l'amore. E a prescindere da quanto duri, ci si augura per sempre, è impossibile mettere in questione quanto vero sia.

[…] Si incontrano a un meeting di atletica nel febbraio del 2017, in Idaho. Mai visti prima e sulla pista lei abbraccia lui senza apparente motivo («mi sembrava ne avesse bisogno») e lo sprinter dice al suo amico «diventerà mia moglie». Se l'inizio è romanzato va bene lo stesso, ma avrebbe poco senso perché il ricordo sta da parecchio sul web così come le lunghe chiacchiere dell'innamoramento via Instagram, i piani comuni per incrociarsi, le uscite al paradiso della cheesecake. Nessun sogno, americano e non, vi sarà risparmiato dentro questa spremuta di felicità che rigenera.

tara davis hunter woodhalls 6

Hunter non ha le gambe, è nato con un problema congenito, i genitori decidono per l'amputazione quando lui non ha ancora un anno. Lo sport è subito una scelta di benessere anche per contrastare quello che nasce come limite e diventa un modo di essere. Tara non si fa domande in merito: «Non mi sono chiesta come sarebbe stato condividere i giorni con un uomo senza gambe, piuttosto se potevo credere a quello che diceva, fidarmi, essere sicura con lui». Gli interrogativi giusti.

I Woodhalls, prima di prendere questo nome comune e usarlo come brand, si frequentano per quattro anni, si fidanzano dopo le Olimpiadi di Tokyo e sposano nel 2022.

[…]

tara davis hunter woodhalls 5 tara davis hunter woodhalls 1 tara davis tara davis hunter woodhalls 2 hunter woodhalls 1 hunter woodhalls 2 tara davis hunter woodhalls 3 tara davis hunter woodhalls 10 tara davis hunter woodhalls 4 tara davis hunter woodhalls 9