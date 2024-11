LA COPPIA DEI SOGNI! BERRETTINI E SINNER METTONO K.O. L’AUSTRALIA E REGALANO ALL’ITALIA DEL TENNIS LA SECONDA FINALE CONSECUTIVA DI COPPA DAVIS – OGGI C'È L'OLANDA: GLI AZZURRI SE LA GIOCANO DA FAVORITI. IN CAMPO PRIMA BERRETTINI CONTRO VAN DE ZANDSCHULP, A SEGUIRE SINNER CONTRO GRIEKSPOOR. IN DOPPIO IL PERICOLO È KOOLHOF, FUORICLASSE DI SPECIALITÀ… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Stefano Semeraro per “La Stampa”

matteo berrettini jannik sinner

Come è allegra Malaga, appena un anno dopo. Canti, balli, maglie azzurre ovunque, sbarcate in massa nel tepore andaluso per godersi esattamente quello che succede: l'Italia di nuovo in finale in Coppa Davis. È la nona della storia, i Volandri boys se la giocano oggi alle 16 da favoriti, e di fatto in casa (ma l'anno prossimo la sede potrebbe essere spostata a Zuhai, in Cina), contro la debuttante Olanda.

La missione, insidiosa come sempre in Coppa, ma tutt'altro che impossibile è aggiungere un terzo successo a quelli del 1976 e del 2024, rendendo nel contempo l'Italia campione del mondo unisex: vittoria in Bille Jean King Cup e Coppa Davis nello stesso anno, in passato è riuscito solo a Usa (7 volte) Australia (3 volte), Repubblica Ceca (2012) e Russia (2021). […]

jannik sinner matteo berrettini

L'Australia era stata l'ultima a farsi disboscare l'anno scorso dalla calma furia sinneriana, affiancata dall'attendente Arnaldi. Stavolta non è riuscita a fare molto di più. Jannik, in versione ulteriormente accessoriata dopo un anno da fenomeno, ormai gioca più contro l'orologio che contro gli avversari. De Minaur, vittima sacrificale, alla nona sconfitta in nove incontri, rimedia 6-3 6-4 in un'ora e 28 minuti e alza bandiera bianca: «Jannik è un puzzle che non so risolvere».

A portare il primo, fondamentale punto ci aveva pensato Matteo Berrettini, raggiungendosi dove Jannik lo aveva immaginato dodici mesi fa, quando strinse con lui un patto d'argento: «La prossima Coppa la vinciamo insieme». Tre set (6-7 6-3 7-5) strappati a un altro acrobata della jella come Thanasi Kokkinakis, […]

berrettini italia australia

«Credo di aver giocato una delle mie partite migliori», dice Matteo, esibendo palpabile felicità. «Arriva alla fine di un anno molto solido. Giocare per la nazionale è sempre speciale, mi dà un'energia pazzesca. E ogni volta, nel riscaldamento, c'è sempre un momento in cui ripenso a quando tanti anni fa in Serie A Simone (Bolelli, ndr) al momento dell'inno mi disse "immagina quando lo sentirai in Coppa Davis". Mi devo dare i pizzicotti, per capire che è successo davvero».

[…]

berrettini sinner

Oggi l'idea sarebbe di chiuderla con i due singolari, prima Berrettini contro Van de Zandschulp, a seguire Sinner contro Griekspoor. Ma in caso di necessità il Martello è disponibile a ripetersi a fianco del numero 1 dopo lo show a due contro l'Argentina. «Non sono stanco, ho finito il match con tanta energia. Se ci troveremo sull'1-1, come al solito ci guarderemo negli occhi e decideremo insieme. Io sono pronto».

I precedenti con l'Olanda sono sbilanciatissimi: nove a uno per l'Italia, che ha perso solo il primo incontro, 101 anni fa in trasferta, all'epoca del barone de Morpurgo, e vinto l'ultimo a settembre a Bologna. In doppio il pericolo è Koolhof, fuoriclasse di specialità, che come Nadal a inizio settimana, qui darà l'addio al tennis. Possibilmente, senza regali dall'Italia.

matteo berrettini