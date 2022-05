I CORI SUL FIGLIO DI ZACCAGNI E IL BODYSHAMING DI CHIARA NASTI SUL GAMBERETTO DI ZANIOLO: E’ UN DERBY DEL CATTIVO GUSTO CON L’INFLUENCER PER MANCANZA DI TERMOMETRI CHE SUI SOCIAL SPRIZZA VELENO DA TUTTE LE EXTENSION - “QUANDO SARÒ MAMMA, LE SERATE ME LE DEVO SCORDARE? FORSE VOI, IO POSSO ASSUMERE CENTO TATE” – I ROMANISTI RICORDANO GLI INSULTI DEI LAZIALI ALLA MAMMA DI ZANIOLO MENTRE IL TALENTINO GIALLOROSSO A COVERCIANO SI ATTOVAGLIA AMICHEVOLMENTE CON ZACCAGNI…

“Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” davanti a lui ????? Sto morendo, vi prego pic.twitter.com/1PoYxTvRSP — Giusymc98 ????IN LUTTO PER DYBALA ALL’INTER (@giusymc98) May 26, 2022

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 2

In campo sarebbe un'entrataccia a gamba tesa, da rosso immediato. «Che ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino». Seguiva postilla omnicomprensiva: «Siete tutti sfigati e fate anche schifo».

Questo ha scritto di getto e con livore l'influencer napoletana Chiara Nasti, 24 anni, felice compagna dell'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, 26, da cui aspetta un bebè (maschietto annunciato con party da oltre 60 mila euro allo stadio Olimpico, subito universalmente bollato come evento «supercafone») ma anche celebre ex del talento della Roma con maglia n. 22 (papà di Tommaso, avuto nel frattempo dall'ex fidanzatina Sara Scaperrotta) per cui , nella primavera del 2021, si tatuò sul braccio un cuore trafitto dalla freccia: nemmeno il tempo che si asciugasse l'inchiostro e si erano già lasciati per sempre.

ZACCAGNI ZANIOLO

LA RISPOSTA DI CHIARA NASTI ALLE CRITICHE PER IL GENDER REVEAL ALL OLIMPICO

Non bene, era chiaro allora e lo confermano quelle tre righe malevole e offensive, in risposta, va detto, all'ennesimo commento villano e provocatorio sulla sua pagina Instagram da 2 milioni di follower, a proposito dell'altrettanto becero coro dedicatole dai tifosi giallorossi in festa sotto al Colosseo per la vittoria della Conference League nella finale di Tirana: «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo», ripetuto ossessivamente sotto ogni nuova foto del suo profilo «Nastilove», finché lei non è stata costretta a bloccare i commenti.

il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 12

E al ritmo del quale ha sciaguratamente saltellato e sorriso anche Nicolò (immortalato nei filmati), pur senza ripeterlo, ma agitando le braccia verso la folla dall'alto del bus che portava in trionfo lui, Mourinho e compagni.

Uno sgarbo che Chiara Nasti non ha perdonato e di cui, in questo derby del cattivo gusto, si è vendicata alla prima occasione, con un post e una metafora ittica di rara ineleganza. Salvo poi cancellarlo pochi minuti dopo, forse pentita, quando però era troppo tardi e una mano lesta aveva già scattato un'istantanea dello sfogo, liberandolo nell'immensità vociante del web, che con il trash, si sa, ci va a nozze.

ZACCAGNI ZANIOLO

Peraltro l'ex naufraga all'Isola dei Famosi 2018, dopo aver risposto per le rime ai detrattori che la criticavano per il baby shower allo stadio («Disprezzate perché non potete avere lo stesso»), nei giorni scorsi se l'era anche presa con chi sui social ha osato dirle che «Quando sarai mamma, le serate te le devi scordare», replicando sprezzante: «Tu forse te le devi scordare, io posso assumere cento tate». La sua intemerata contro Nicolò ha sorpreso in negativo la mamma del giocatore, Francesca, che con Chiara era rimasta in buoni rapporti.

Da Zaniolo (per fortuna) nessuna risposta diretta alle offese. Soltanto un post di roma.giallorossa rivolto ai tifosi laziali e condiviso su una sua breve storia di Instagram: «Gli avete fatto cori e striscioni per due anni interi, gli avete insultato la famiglia, avete esultato per i suoi infortuni, gli avete minacciato la sorella, da voi nessuna morale»), pubblicato senza commenti.

ZANIOLO SCATENATO DURANTE I FESTEGGIAMENTI SUL BUS SCOPERTO

Ma il pettegolezzo attira pettegolezzo, perciò quando il giocatore ieri ha lasciato il raduno della Nazionale per un problema alla caviglia e un affaticamento muscolare, qualcuno ha subito insinuato che fosse stato il ct Roberto Mancini ad allontanarlo per evitare screzi nello spogliatoio (dove è rimasto Zaccagni). O per punirlo delle sue intemperanze anti-laziali. Non è così, trattasi di vero lieve infortunio, che il medico aveva accertato già domenica. Anzi, qualcuno racconta che Zaniolo e Zaccagni poche ore prima fossero amichevolmente seduti a tavola insieme, come se niente fosse.

