IL CORONAVIRUS METTE LA SERIE A IN GINOCCHIO: RINVIATA ANCHE TORINO-PARMA – SALTANO DIVERSE GARE IN LEGA PRO – L’INTER A PORTE CHIUSE IN EUROPA LEAGUE? DA TWITTER: “GIUSTO RINVIARE TUTTO MA SE FOSSI UNO CHE TIENE ALLA SALUTE AVREI SMESSO DI TIFARE INTER A 7 ANNI”

Da gazzetta.it

san siro

Il coronavirus ferma anche Torino-Parma che, secondo quanto riporta l'Ansa, viene rinviata a data da destinarsi così come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. L’impennata dei contagi sta portando alle prime misure forti in Italia non puà infatti non riguardare anche lo sport.

Ieri sera il governo ha bloccato tutte le gare di tutti gli sport, di tutte le categorie, in programma oggi in Lombardia e Veneto, comprese dunque le tre gare di Serie A. In B già era saltata ieri Ascoli-Cremonese (nonostante per i lombardi si trattasse di una trasferta), mentre in Serie C, sono cinque le gare rinviate: oltre a quelle delle zone del provvedimento, Giana-Como, Lecco Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi, anche Piacenza-Sambenedettese.

san siro