CORRI, JACKIE, CORRI! – JACKY HUNT-BROERSMA, AMERICANA 46ENNE CON UNA GAMBA AMPUTATA È ENTRATA NEL GUINNESS DEI PRIMATI PER AVER CORSO 102 MARATONE IN 102 GIORNI (SAREBBERO 104, MA AL MOMENTO È ANCORA NON UFFICIALE), PERCORRENDO UNA DISTANZA DI 4,300 CHILOMETRI – LA DONNA, CHE NON ERA AFFATTO UNA PERSONA SPORTIVA IN PASSATO, HA INIZIATO IL SUO PERCORSO DOPO L'AMPUTAZIONE DELLA GAMBA SINISTRA PER UN SARCOMA DI EWING, UNA RARA FORMA DI CANCRO, NEL 2001

Da www.ansa.it

Record per l'americana Jacky Hunt-Broersma che ha corso con una gamba amputata ben 102 maratone in 102 giorni. "Sono felice di avercela fatta - ha detto - non riesco a crederci. La cosa più bella è stato l'incredibile sostegno che ho ricevuto da persone in tutto il mondo. Mi hanno detto che sono un'ispirazione per spingersi oltre i propri limiti".

Ma Jacky, 46 anni, non vuole fermarsi e ha deciso di chiudere il mese di aprile correndo altre due maratone e quindi arrivare a 104. Il suo record al momento è ancora non ufficiale, il Guinness World Records, infatti, potrebbe impiegare anche un anno per certificare il risultato.

In passato Jacky non era affatto una persona sportiva. Poi nel 2001 le fu diagnosticato un sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro, e le è stata amputata la gamba sinistra dal ginocchio in giù. La corsa le ha cambiato la vita.

L'impresa di Jacky è iniziata lo scorso 17 gennaio, quando ha corso la distanza di una classica maratona (42,2 km) su una pista nei pressi della sua abitazione in Arizona. Da allora sono seguite una corsa dietro l'altra. Inizialmente voleva correre 100 maratone in 100 giorni ma dopo aver saputo che l'atleta non disabile inglese Kate Jayden ne aveva corso 101 in 101 giorni, ha deciso di spingersi a 102.

Jacky ha corso un totale di 4,300 km pari, come da New York a Città del Messico. Anche un italiano è nel Guinness dei primati per numero di maratone corse consecutivamente: Enzo Caporaso che ne ha fatte 59 di seguito nel 2019.

