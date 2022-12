COSA CI FACEVANO INSIEME VERDONE E IBRAHIMOVIC A ROMA IL GIORNO DELL’IMMACOLATA? IL REGISTA HA SCRITTURATO L’ATTACCANTE DEL MILAN PER GIRARE UNA PARTE NELLA NUOVA STAGIONE DELLA SERIE TV “VITA DA CARLO 2”. RE ZLATAN HA ACCETTATO ED E’ VOLATO A ROMA. VERDONE: “NON È DA TUTTI, HO UN NUOVO AMICO. IBRA, SEI UNA PERSONA DELIZIOSA PER UMILTÀ, GENEROSITÀ E PROFESSIONALITÀ”

Cosa ci fanno Carlo Verdone e Zlatan Ibrahimovic insieme l'8 dicembre? Semplice, girano una scena di "Vita da Carlo 2", la serie tv nella quale l'attore interpreta se stesso. Il calciatore è stato ingaggiato per girare una parte nella nuova stagione che uscirà nel 2023, e nel giorno di festa è volato a Roma. A testimoniare il suo arrivo è stato proprio Verdone, che gli ha dedicato parole al miele: «Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti ... E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene», ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Verdone ringrazia Ibrahimovic

«Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po' speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa - scrive Carlo Vedrone su Facebook - Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti ... E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene. Un saluto a voi tutti. Buon otto dicembre», ha concluso.