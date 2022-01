COSA FA MOURINHO A CAPODANNO? VA ALLA CARITAS E CAMBIA IL VICEALLENATORE: JOAO SACRAMENTO SALUTA TRIGORIA. HA DECISO DI TENTARE L'ESPERIENZA DA PRIMO ALLENATORE. COME SOSTITUTO LO SPECIAL SCEGLIE L'EX ATTACCANTE DELLA SAMP, GIANLUCA FOTI, GIA’ NELLO STAFF DI GIAMPAOLO, COSTRETTO A RITIRARSI DAL CALCIO A SOLI 27 ANNI…

Un italiano nello staff. José Mourinho cambia il vice allenatore: si tratta di Salvatore Foti, ex attaccante della Sampdoria, giovane collaboratore di Marco Giampaolo. Prende il posto di Joao Sacramento, che dopo due anni di rapporto professionale tra Tottenham e Roma ha deciso di tentare l’avventura da “primo”. Sacramento è l’uomo che guidò la squadra dalla panchina a Cagliari, nella sera in cui il titolare era squalificato.

Il Prescelto

Colpisce piuttosto la decisione sul sostituto, che alla Roma è stato segnalato a Mourinho dal preparatore atletico Stefano Rapetti: Foti, 33 anni, palermitano, ha lavorato con Giampaolo alla Sampdoria, al Milan e al Torino, facendosi apprezzare come assistente tecnico (non come vice: quello era Francesco Conti). Con Rapetti si è trovato proprio alla Samp. La sua carriera di calciatore invece era fi nita molto presto, nel 2015, dopo un’esperienza in Svizzera. Aveva debuttato in A a soli 17 anni, dimostrandosi una promessa che ad alcuni per le movenze e l’altezza faceva pensare a Ibrahimovic, ma un’operazione non riuscita per un’ernia del disco gli ha spezzato la traiettoria.

Foti sul ritiro

"Nonostante l’intervento il dolore non era scomparso - raccontava - non riuscivo neppure a piegarmi. E così a 27 anni mi sono rassegnato all’idea di smettere". La sua sfortuna gli ha almeno permesso di cominicare a studiare: nel giro di pochi mesi ha preso il patentino B e poi ha conquistato la fiducia di Giampaolo, che lo aveva notato nelle giovanili della Samp. Ora gli capita questa occasione, che ha deciso di cogliere al volo dopo aver avvisato una settimana fa l’ex capo: curiosamente Foti debutterà proprio a San Siro contro una delle sue ex squadre, il Milan [...]

