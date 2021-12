COSA HA SPINTO INFANTINO A PROGRAMMARE, DAL 9 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022, LA COPPA D’AFRICA, INIZIALMENTE PREVISTA PER L’ESTATE 2021? ZAZZARONI ACCUSA: "LA FIFA HA CAMBIATO LA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ (ORA CINESE) CHE HA CHIESTO E OTTENUTO IL PERIODO INVERNALE. MA ORA CON IL COVID I RISCHI PER I CALCIATORI SONO NOTEVOLI E ALLORA…"

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 62

Far disputare la coppa d’Africa al termine dei principali campionati nazionali era una cosa troppo sensata, logica, opportuna. Devo tuttavia sospettare che alla Fifa con la effe maiuscola non garantisse i ricavi (e i consensi) che per vocazione insegue. L’ultima edizione conosciuta, quella del 2019, si giocò in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio e nessun torneo risultò danneggiato. Per la successiva in Camerun erano già state fissate le date, ideali: 11 giugno-9 luglio 2021.

Poi è scoppiata la pandemia che, oltre a stravolgere la vita di ognuno di noi, ha imposto lo spostamento di attività e eventi, sportivi e non. Ma non è questo il motivo che il 30 giugno scorso ha indotto Gianni Infantino a programmare la coppa dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, finendo per falsare i contenuti tecnici delle leghe alle quali sottrarrà per oltre un mese alcuni calciatori top:

viktor osimhen

il massimo organismo calcistico mondiale ha infatti cambiato la concessionaria di pubblicità - ora cinese - che ha chiesto e ottenuto il periodo invernale. In queste ore qualcuno si è accorto che la spedizione potrebbe comportare rischi notevoli per la salute di atleti, dirigenti, accompagnatori e tifosi, visto che anche in Africa il covid è presentissimo.

ivan zazzaroni foto di bacco (2)

L’Associazione europea dei club, ad esempio, ha minacciato la CAF di non far partire i calciatori per via di alcuni “dettagli” importanti ancora da sistemare, protocolli di sicurezza e altro. Chiarito che l’Eca non può obbligare gli atleti a rifiutare la convocazione - è prevista la squalifica -, sarebbe opportuno che in una fase emergenziale come l’attuale la Fifa usasse finalmente il buonsenso. Che non produce ricavi. Ma giova al calcio e alla vita.

OSIMHEN ANGUISSA E KOULIBALY…. gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 63