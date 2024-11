17 nov 2024 10:20

LA COSA MIGLIORE DI TYSON-PAUL? ELISABETTA CANALIS – L’EX VELINA, SCAPEZZOLATISSIMA, ERA SUGLI SPALTI DELL’ARENA DI ARLINGTON PER ASSISTERE ALLA PAGLIACCIATA DI INCONTRO TRA IL FU IRON MIKE E LO YOUTUBER E RACCONTA: “ALLA FINE ABBIAMO PORTATO MIKE A CENA PERCHÉ SE LO MERITAVA” – SUI SOCIAL SI SCATENA IL PUTIFERIO NON PER I PUGNI DI TYSON (CHE NON CI SONO STATI) MA PER I CAPEZZOLI DELLA CANALIS: “I TUOI CHIODI SONO SEMPRE MERAVIGLIOSI”; “PIU' BELLA LA CANALIS DI QUELLA FARSA D’INCONTRO”