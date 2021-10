COSA PENSA IL DESIGNATORE ROCCHI DELL’ARBITRO ORSATO E DEL QUARTO UOMO COLOMBO CHE VANNO IN CAMPO SENZA CONOSCERE IL REGOLAMENTO? – SENTITE MOURINHO: “HO PARLATO CON ORSATO, SONO RIMASTO SENZA PAROLE. ANCHE IL QUARTO UOMO MI HA DETTO, 'NON ESISTE VANTAGGIO SUL RIGORE'. A QUEL PUNTO IO NON HO PIÙ VOLUTO DISCUTERE" - "I 3 MINUTI DI RECUPERO ALLA FINE? MOSTRANO UN'INTENZIONE…” - VIDEO

Rabbia e delusione, ma anche tanta sorpresa e perplessità per José Mourinho nel post Juventus-Roma. Il tecnico portoghese non ha voluto commentare i tanti errori di Orsato in partita, limitandosi a rispondere alle domande dei giornalisti raccontando l'accaduto: "Il quarto uomo mi ha detto, 'non esiste vantaggio sul rigore'.

A quel punto io non ho più voluto discutere", ha dichiarato Mourinho in conferenza stampa. "Non voglio giudicare l'arbitro. Orsato mi ha spiegato che non esiste il vantaggio sul calcio di rigore: io non dico nulla ma lascio a Rocchi (designatore degli arbitri di A e di B, ndr) e agli esperti".

mourinho orsato quarto uomo

Il vantaggio sul rigore, se il pallone sta per essere calciato in rete all’interno dell’area piccola, a porta vuota (il portiere è a terra, ha appena abbattuto Mkhitaryan, in gioco perché servito da una giocata di Danilo che aveva fatto un altro fallo da rigore su Abraham), si dà. Orsato ha commesso un grave errore, Mourinho a caldo ha preferito limitarsi a ciò che gli è stato detto.

