LA COSA PIÙ PERICOLOSA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS? BACIARSI - CAUSA DISTANZIAMENTO SOCIALE, LUNEDÌ SARÀ DURA CELEBRARE LA GIORNATA DEDICATA A QUESTO GESTO D'AMORE DAI TANTI EFFETTI POSITIVI: RIDUCE LO STRESS, FA AUMENTARE IL BATTITO CARDIACO, MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE, MANTIENE GIOVANE IL VISO E FA DIMAGIRE…

Valentina Arcovio per “il Messaggero”

Baciarsi ai tempi dell'emergenza Covid-19 è probabilmente la cosa più pericolosa che si possa fare. E in tempi di quarantena è probabilmente la cosa che più manca, specialmente a chi è lontano dai propri affetti. Quindi, mai come quest'anno, la Giornata internazionale del bacio, che si celebra ufficialmente lunedì prossimo, ci vedrà probabilmente molto nostalgici. Tecnicamente sarà il giorno in cui si ricorda il bacio più lungo della storia, scambiato da una coppia thailandese per la bellezza di 58 ore 35 minuti e 58 secondi.

IL FUTURO

Ma è anche l'occasione di pensare a quando finalmente potremo baciarci di nuovo senza rischi, magari in vista di un'altra giornata storica dedicata al bacio, quella che si celebra il 6 luglio. E possiamo festeggiarlo ripensando a quanto i baci ci facciano stare bene. Mentalmente e fisicamente. La scienza, infatti, ha dimostrato che i baci hanno degli insospettabili effetti benefici per la nostra salute. Numerosi studi suggeriscono, ad esempio, che baciare fa aumentare il battito cardiaco, migliorando la circolazione sanguigna. Non solo.

L'adrenalina che si sprigiona con un bacio fa pompare più sangue al cuore, diminuendo la pressione sanguigna e il colesterolo cattivo. E ancora: uno studio della Northwestern University Feinberg School of Medicine ha suggerito che il bacio contrasta la produzione di ormoni glucocorticoidi, come il cortisolo, chiamato anche ormone dello stress, e favorisce il rilascio di endorfine e dopamina, sostanze euforizzanti naturali che allontanano la depressione.

L'IGIENE ORALE

Baciarsi rinforza anche le difese naturali dell'organismo. Uno studio condotto presso l'Ospedale Satou di Osaka ha scoperto che mezz'ora di baci provoca un netto miglioramento della funzionalità immunitaria e riduce i livelli di IgE, cioè degli anticorpi associati alle reazioni allergiche.

Il bacio è ottimo anche per la salute orale. Sivan Frankel, medico specializzato in odontoiatria estetica e generale al Dental Parlor di New York, ha specificato che l'aumento della produzione di saliva generato dai baci è un vero vantaggio per la salute orale: il bacio, stimolando le ghiandole salivari, consente un aumento di saliva che, a sua volta, tampona l'acidità dell'ambiente orale, causa di carie. Mentre, secondo l'Academy of General Dentistry americana l'aumento della produzione di saliva generato da un bacio favorisce la rimozione dei residui di cibi e dei batteri responsabili della carie.

Il bacio può essere anche un'ottima palestra per rimanere giovani e addirittura dimagrire. Si stima che quando baciamo alleniamo fino a 30 muscoli facciali e attiviamo l'irrorazione sanguigna. Questo significa che la pelle del nostro viso si mantiene morbida, resistente e giovane. In pratica, ha lo stesso effetto dei famosi auto-massaggi facciali antirughe. Ma l'atto di baciare consente anche di bruciare calorie. Non solo per il movimento che si fa, ma anche per le emozioni che suscita. I baci, infatti, possono accelerare il battito cardiaco fino a 140 pulsazioni al minuto, contro le 70 normali. Sintomi positivi che possono avere un effetto snellente.

